Raksha Bandhan 2025: राखी सीधे हाथ में ही क्यों बांधते हैं, दोपहर कितने बजे तक राखी बांधना अति शुभ, क्या है मुहूर्त, जानें पूरी डिटेल
Raksha Bandhan 2025: राखी सीधे हाथ में ही क्यों बांधते हैं, दोपहर कितने बजे तक राखी बांधना अति शुभ, क्या है मुहूर्त, जानें पूरी डिटेल

Raksha bandhan 2025 Muhurt: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम व विश्वास को दर्शाता है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है. सवाल ये है कि आखिर राखी हमेशा सीधे हाथ में यानी दाई हाथ में ही क्यों बाधी जाती है. राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा. आइए इस बारे में जानें.

Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:09 AM IST
Raksha bandhan 2025 Rakhi Tips: हर साल सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है. इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, तरक्की और अच्छी सेहत की कामना करती हैं. वहीं भाई अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर उन्हें जीवनभर रक्षा का वचन देते हैं.  हालांकि एक सवाल उठता है कि राखी हमेशा सीधे हाथ यानी दाएं हाथ की कलाई पर ही क्यों बांधी जाती है? इसके पीछे का धार्मिक कारण और मान्यताएं क्या है. इस कड़ी में हम इसके पीछे की परंपराएं और रहस्यों के बारे में जानेंगे. साथ ही जानेंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर क्या शुभ मुहूर्त होने वाला है, दोपहर कितने बजे तक राखी बांध सकते हैं.

कर्म का प्रतीक दाहिना हाथ
हिंदू धर्म में दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ अति शुभ और पवित्र काम को करने लिए उत्तम माना गया है. सीधे हाथ को शुभ और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. जब भी कोई शुभ कार्य का संधान किया जाता है जैसे पूजा-पाठ करना, दान-पुण्य और हवन करना या किसी काम को शुरू करना आदि जैसे काम दाएं हाथ से ही किया जाता है. यही कारण है कि राखी जैसे अनुष्ठान के लिए दाईं कलाई को चुना जाता है. पवित्र और शुभ बंधन को दाई कलाई में बाधकर सकारात्मकता और शुभता का जीवन में प्रवेश करवाया जाता है. शास्त्रों की मानें तो दाहिना हाथ “कर्म” के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. संकल्प, रक्षा सूत्र या यज्ञ जैसे अनुष्ठान सीधे हाथ से इस सोच के साथ किया जाता है कि इसका फल अधिक शुभकारी होगा. जब बहन भाई को राखी बांधती है तो यह केवल एक राखी नहीं होती बल्कि रक्षा संकल्प होता है जिसे दाएं हाथ में बांधने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है.

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त, 2025 को यानी कल मनाया जाएगा. इस दिन राखी बांधाने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 05:47 बजे से लेकर दोपहर 01:24 तक रहेगा. राखी बांधने के लिए 7 घंटे और 37 मिनट का समय मिलेगा. इस दिन भद्रा नहीं लगेगा. इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा और सौभाग्य योग बनेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पद्मा श्री शुभम्

