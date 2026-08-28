/रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण और पंचक! इन सबके बीच किस शुभ मुहूर्त में बांधें राखी?

Rakhi Shubh Muhurat 2026: रक्षाबंधन पर इस बार एक साथ इतने खगोलीय और ज्‍योतिषीय योग-संयोग बन रहे हैं कि राखी बांधने का शुभ समय जानना बेहद जरूरी है. दरअसल, आज 28 अगस्‍त 2026 को चंद्र ग्रहण है, साथ ही पंचक काल भी चल रहा है, वहीं सुबह-सुबह ही सावन पूर्णिमा तिथि भी समाप्‍त हो रही है. रक्षाबंधन का त्‍योहार सावन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है. इसके अलावा राहुकाल का भी ध्‍यान रखना होगा. ऐसे में इस साल बहनों को अपने भाई को राखी बांधने के लिए बहुत ज्‍यादा शुभ समय नहीं मिलेगा.



द्रिक पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्‍त 2026 की सुबह 09:08 बजे से प्रारंभ होकर 28 अगस्‍त 2026 की सुबह 09:48 बजे तक है. इसलिए उदयातिथि के आधार पर स्‍नान-दान की पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर्व दोनों ही 28 अगस्‍त को मनाए जा रहे हैं. साथ ही राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त 28 अगस्‍त की सुबह 09:48 पूर्णिमा तिथि समाप्‍त होने के साथ ही खत्‍म हो जाएगा.