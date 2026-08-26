/Raksha Bandhan 2026: 3 हो या 5... राखी की हर गांठ में छुपा है गहरा रहस्य, कितनी गांठें हैं सबसे शुभ? जानें

Rakhi Bandhte Samay Kitni Ganth Lagani Chahiye: इस साल राखी का त्योहार यानी रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और कामना करेंगी कि भाई की आयु लंबी हो, उनके जीवन में कोई दुख न आए. वहीं, बहनों को भाई सुरक्षा का वचन देंगे. राशि के इस विशेष मौके पर आइए विस्तार से जानें कि राखी बांधते समय कितनी गांठें लगाना शुभ होता है और एक-एक गांठ का क्या अर्थ है.
राखी की पहली गांठ सृष्टि के रचयिता ब्रह्म देव को समर्पित बताया गया है. इस गांठ को बांधते हुए भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है.
राखी की दूसरी गांठ पालनहार भगवान विष्णु को अर्पित बताया गया है. इस गांठ को बाधते समय बहने भाई के जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता बने रहने की मन ही मन कामना करती है.
राखी की तीसरी गांठ शिव जी को समर्पित है जो इस कामना के साथ बांधी जाती है कि भाई बुरी शक्तियों और संकटों से हमेशा बचा रहे. यह गांठ बाई के लिए रक्षा कवच की तरह काम करती है.
कुछ पारिवारिक परंपराओं में पांच गांठें लगाने का भी विधान ह भी लगाई जाती हैं। इनका संबंध प्रकृति के पंचतत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) से होता है। ये पांच गांठें भाई के जीवन में स्थिरता, शीतलता, साहस, सकारात्मकता और विशाल हृदय का आशीर्वाद देती हैं।
राखी बांधते समय सही संख्या में गांठें लगाना बहुत जरूरी माना गया है. हालांकि, आम तौर पर तीन गांठें लगाने की सलाह दी जाती है. जो भाई को लंबी उम्र, सुरक्षा और सुख-समृद्धि कामना के साथ लगाई जाती है. भाई-बहन के रिश्ते में अटूट प्रेम के साथ ही विश्वास और सम्मान बना रहे, इसकी कामना की जाती है. राखी में तीन गाठें लगाना प्रतीक है कि भाई को अपनी बहने के प्रति सुरक्षा करने के कर्तव्यों को हमेशा याद रखना है.
राखी में गांठें बांध रही हैं तो इस समय अपना मन शांत रखें. भगवान का भी ध्यान करें और एक मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते हुए गांठ लगाएं. मंत्र है- ‘ॐ रक्षं च रक्षाय’. ईश्वर की कृपा भाई पर और पूरे परिवार पर बनी रहे इसकी कामना भगवान ले करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)