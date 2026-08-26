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Raksha Bandhan 2026: 3 हो या 5... राखी की हर गांठ में छुपा है गहरा रहस्य, कितनी गांठें हैं सबसे शुभ? जानें

Rakhi Bandhte Samay Kitni Ganth Lagani Chahiye: रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं राखी की हर गांठ का क्या अर्थ है. इस लेख में जानेंगे कि रक्षाबंधन पर्व पर कितनी गांठों के साथ राखी बांधनी चाहिए

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 26, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:33 PM IST
Raksha Bandhan 2026: 3 हो या 5... राखी की हर गांठ में छुपा है गहरा रहस्य, कितनी गांठें हैं सबसे शुभ? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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