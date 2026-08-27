/Raksha Bandhan 2026: ये है राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त, नोट करें विधि और जरूरी नियम!

28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त क्या है और कितने शुभ मुहूर्त राखी बांधने के लिए मिल रहे हैं? आइए जानें.

राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त- सुबह 05:57 से लेकर सुबह 09:48 बजे तक.

राखी बांधने का सुबह का दूसरा शुभ मुहूर्त- सुबह 07:33 बजे से लेकर 09:10 बजे तक.

राखी बांधने का सुबह का तीसरा शुभ मुहूर्त- सुबह 09:10 बजे से लेकर 10:46 बजे तक.

राखी बांधने का अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 01:05 बजे तक.

राखी बांधने का गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:57 बजे से लेकर शाम 07:19 बजे तक.