/Raksha Bandhan 2026: ये है राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त, नोट करें विधि और जरूरी नियम!

Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat: हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक रक्षाबंधन कल यानी 28 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. भाई-बहन के स्नेह, सम्मान और सुरक्षा की भावना को दर्शाने वाले इस पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं. बहनें इस कामना के साथ राखी बांधती हैं कि भाई के जीवन में सुख बना रहे और सफलता मिले. इस साल रक्षाबंधन पर कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, ग्रहण में राखी बांधें या नहीं, राखी बांधने का सही समय क्या है? ये सारी जानकारियां हम इस लेख में हासिल करेंगे.
28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त क्या है और कितने शुभ मुहूर्त राखी बांधने के लिए मिल रहे हैं? आइए जानें.
राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त- सुबह 05:57 से लेकर सुबह 09:48 बजे तक.
राखी बांधने का सुबह का दूसरा शुभ मुहूर्त- सुबह 07:33 बजे से लेकर 09:10 बजे तक.
राखी बांधने का सुबह का तीसरा शुभ मुहूर्त- सुबह 09:10 बजे से लेकर 10:46 बजे तक.
राखी बांधने का अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 01:05 बजे तक.
राखी बांधने का गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:57 बजे से लेकर शाम 07:19 बजे तक.
राखी बांधने की विधि
रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और साफ नया वस्त्र पहनें.
इसके बाद भगवान गणेश, विष्णु और अपने कुलदेवता का ध्यान करें.
पूजा की थाली सजाएं. इसमें रोली, अक्षत, दीया, मिठाई राखी रखें.
अब भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और राखी बंधवाएं.
भाई के माथे पर तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं.
भाई की आरती करें और उनके दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांध दें.
मिठाई खिलाएं और मन ही मन भाई के सुख, अच्छी सेहत और सफलता की कामना करें.
इस साल 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन है कि ग्रहण में रक्षाबंधन मनाया जाए या न मनाया जाए. ध्यान दें चंद्र ग्रहण सुबह 06:53 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:31 बजे तक लगेगा. यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है जो आंशिक रूप से लगेगा और उससे भी बड़ी बात ये है कि इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा. इस तरह सूतक के नियम यहां लागू नहीं होंगे. ऐसे में ग्रहण का रक्षाबंधन पर्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त को दोपहर 01:35 बजे से पंचक शुरू हो चुका है और 01 सितंबर की सुबह 03:24 बजे तक रहेगा. गुरुवार को शुरू हुए पंचक का नाम अग्नि पंचक बै जिसे रक्षाबंधन के त्योहार में बाधक नहीं माना जाता है. ऐसे में उत्तम और शुभ मुहूर्त में बेझिझक राखी बांधें.
रक्षाबंधन के दिन राहुकाल सुबह के 10:31 बसे शुरू होकर दोपहर के 12:07 बजे तक बना रहेगा. इस समय राखी बांधने से बचें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)