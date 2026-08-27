/Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल को बांधने वाले हैं राखी? जान लें क्या है सही विधि और किन बातों का रखें ध्यान

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है जो सावन पूर्णमा पर मनाया जाता है. इस साल यह तिथि 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को है. रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं देती हैं. वैसे घर में विराजमान लड्डू गोपाल को भी कुछ महिलाएं राखी बांधकर उन्हें अपने भाई के रूप में स्नेह देती हैं. रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप भी लड्डू गोपाल को राखी बांधने वाली हैं तो आपको इससे जुड़े नियम और विधि जरूर जान लेने चाहिए. साथ ही शुभ मुहूर्त भी जान लेना चाहिए.
सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें.
अब लड्डू गोपाल को दूध, दही, गंगाजल, शहद आदि से स्नान करवाएं.
वस्त्र पहनाएं. आभूषण, मोर का मुकुट और बांसुरी धारण करवाएं.
अब थाली में सजाई राखी, रोली, अक्षत, पीला चंदन चढ़ाएं.
नारियल, माखन, घी का दीपक को गोपाल जी के सामने रखें.
चंदन से तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं.
फूल, माला, चढ़ाएं और राखी बांध दें.
लड्डू गोपाल को मिठाई और माखन का भोग अर्पित करें.
ध्यान रहे भोग में तुलसी दल रखें.
घी का दीपक जलाएं आरती कर पूजा को संपन्न करें.
गोपाल जी से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करें.
लड्डू गोपाल को कभी भी राखी बांधे तो ध्यान रखें की राखी टूटी हुई न हो. स्वच्छ और अच्छी स्थिति में हो. इसके अलावा अगर यह कच्चे धागे से घर में ही बनाई गई हो तो और भी अच्छा है.
रक्षाबंधन पर भूल से भी काली, नीली, या प्लास्टिक की राखी गोपाल जी को न बांधें. फैंसी राखियों की बजाय अगर सूती धागे, रेशम की राखी बांधे तो शुभ होगा. राखी न हो तो कलावा को ही राखी मानकर लड्डू गोपाल को बांध सकते हैं.
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि घर में सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही राखी बांधें, उसके बाद ही भाई को राखी बांधे. ऐसा कर गोपाल जी को सम्मान दिया जाता है.
पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को सुबह 05 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक राखी बांधने का अति शुभ मुहूर्त है. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधी जा सकती है. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 01:05 बजे तक बना रहेगा.
'येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः।
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥'
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)