/Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल को बांधने वाले हैं राखी? जान लें क्या है सही विधि और किन बातों का रखें ध्यान

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है जो सावन पूर्णमा पर मनाया जाता है. इस साल यह तिथि 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को है. रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं देती हैं. वैसे घर में विराजमान लड्डू गोपाल को भी कुछ महिलाएं राखी बांधकर उन्हें अपने भाई के रूप में स्नेह देती हैं. रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप भी लड्डू गोपाल को राखी बांधने वाली हैं तो आपको इससे जुड़े नियम और विधि जरूर जान लेने चाहिए. साथ ही शुभ मुहूर्त भी जान लेना चाहिए.