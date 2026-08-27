/Raksha Bandhan 2026: चाहते हैं बहन को दुर्भाग्य छू भी न पाए? तो पाप ग्रह शनि और राहु से जुड़े ये गिफ्ट गलती से भी न दें

Raksha Bandhan Par Beheno Ko Gift Mein Kya Dein: रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाई को कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई उन्हें तोहफे देंगे. लेकिन यहां एक जरूरी बात पर ध्यान देना होगा और वो ये कि रक्षाबंधन के मौके पर भाई अपनी बहनों को कौन से तोहफे दें और क्या न दें. ध्यान देना होगा कि पाप ग्रह शनि और राहु से जुड़े कौन से गिफ्ट बहन को भूलकर भी न दें. आइए इस बारे में और जानें.