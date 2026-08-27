/Raksha Bandhan 2026: चाहते हैं बहन को दुर्भाग्य छू भी न पाए? तो पाप ग्रह शनि और राहु से जुड़े ये गिफ्ट गलती से भी न दें

Raksha Bandhan Par Beheno Ko Gift Mein Kya Dein: रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाई को कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई उन्हें तोहफे देंगे. लेकिन यहां एक जरूरी बात पर ध्यान देना होगा और वो ये कि रक्षाबंधन के मौके पर भाई अपनी बहनों को कौन से तोहफे दें और क्या न दें. ध्यान देना होगा कि पाप ग्रह शनि और राहु से जुड़े कौन से गिफ्ट बहन को भूलकर भी न दें. आइए इस बारे में और जानें.
ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो रक्षाबंधन के मौके पर भाई को कभी भी पाप ग्रह शनि, राहु और केतु से संबंधित चीजों को गिफ्ट बहन को नहीं देना चाहिए. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसे उपहार में लेने या देने से रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है. इस तरह के गिफ्ट बहन के जीवन में दुर्भाग्य ला सकते हैं.
रक्षाबंधन के मौके पर बहन को शनि से संबंधित चीजें न दें. जैसे लोहे से बनी चीजें, नीले और काले रंग के कपड़े, काले जूते.
रक्षाबंधन पर राहु-केतु से जुड़े तोहफे न दें. जैसे शीशे का सामान, एल्युमिनियम से बनी कोई चीज.
रक्षाबंधन पर बहनों को रिप्ड जींस, फटे डिजाइन वाले कपड़े, डिस्ट्रेस्ड जींस जैसी चीजें न दें. इससे शनि का उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.
रक्षाबंधन पर सोना या चांदी के गहने दे सकते हैं. सोने गुरु ग्रह को मजबूत करेगा और चांदी चंद्रमा को मजबूत करेगा.
बहन को तोहफे में कपड़े दे सकते हैं. इससे शुक्र ग्रह मजबूत होगा जिससे बहन के जीवन में धन समृद्धि बनी रहेगी. काला कपड़े न दें.
शादीशुदा बहन को कांच की चूड़ियां गिफ्ट में दे सकते हैं. रेशमी वस्त्र, परफ्यूम, गाड़ी गिफ्ट करें. इससे उनका सुख बना रहेगा.
छोटी बहन को कलम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खिलौने गिफ्ट में दे सकते हैं. इसका बुध ग्रह से संबंध है.
अगर चाहते हैं कि आपके दिए गिफ्ट से बहन का सौभाग्य बढ़े तो धार्मिक पुस्तकें, केसर, सोना, पीले पोशाक गिफ्ट करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)