/Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भाई के हाथ पर क्यों रखते हैं नारियल? इस विधि के बिना अधूरी है राखी

रक्षाबंधन पर्व पर वैसे तो कई नियमों और विधानों का पालन किया जाता है. इसी तरह एक नियम है भाई के हाथ में नारियल रखना. इस विधि में राखी बांधने के दौरान भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखा जाता है. नारियल को शुभ, पूर्णता और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इस सोच के साथ भाई के हाथ में नारियल रखा जाता है कि भाई का हाथ कभी खाली न रहे, हमेशा धन-समृद्धि और सफलता से भरा रहे. धार्मिक मान्यता है कि भाई के दाहिने हाथ में पानी वाला नारियल रखें. अब इसी दाईं बांह की कलाई पर राखी बांधें. ऐसा करने से कभी भी भाई के जीवन में धन की कमी नहीं होगी और भाई की आयु भी लंबी होगी.