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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भाई के हाथ पर क्यों रखते हैं नारियल? इस विधि के बिना अधूरी है राखी

Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat: इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले हाथ में नारियल क्यों रखा जाता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Published: Aug 27, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:08 AM IST
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भाई के हाथ पर क्यों रखते हैं नारियल? इस विधि के बिना अधूरी है राखी
Image Credit: AI

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