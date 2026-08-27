/Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भाई के हाथ पर क्यों रखते हैं नारियल? इस विधि के बिना अधूरी है राखी

Rakhi Bandhan Muhurat 2026: रक्षाबंधन पर्व भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और विश्वास को दर्शाता है. इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह भाव से राखी बांधती हैं और उनकी सुख-समृद्धि व लंबी आयु की कामना करती हैं. वहीं भाई जीवनभर बहन की रक्षा का वचन देता है. हर परिस्थिति में साथ निभाने का विश्वास दिलाता है. हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व रक्षाबंधन को लेकर कई नियम बताए गए हैं. इसी तरह राखी बांधने से पहले भाई के हाथ में नारियल रखने की विधि को भी नियमानुसार निभाया जाता है. जिसके बिना राखी बांधने की विधि अधूरी मानी जाती है. आइए जानें क्या है यह विधि और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त.
पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 09:08 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 को सुबह 09:48 तक बनी रहेगी. इस तरह उदयातिथि के अनुसार, रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा.
पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 05:57 मिनट से लेकर सुबह 09:48 मिनट तक होगा. इस मुहूर्त में राखी बांधना अति शुभ होगा. ध्यान रहे कि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि राखी बांधते समय ग्रहण न लगा हो और न तो राहुकाल या भद्रा सक्रिय हो.
रक्षाबंधन पर्व पर वैसे तो कई नियमों और विधानों का पालन किया जाता है. इसी तरह एक नियम है भाई के हाथ में नारियल रखना. इस विधि में राखी बांधने के दौरान भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखा जाता है. नारियल को शुभ, पूर्णता और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इस सोच के साथ भाई के हाथ में नारियल रखा जाता है कि भाई का हाथ कभी खाली न रहे, हमेशा धन-समृद्धि और सफलता से भरा रहे. धार्मिक मान्यता है कि भाई के दाहिने हाथ में पानी वाला नारियल रखें. अब इसी दाईं बांह की कलाई पर राखी बांधें. ऐसा करने से कभी भी भाई के जीवन में धन की कमी नहीं होगी और भाई की आयु भी लंबी होगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)