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Raksha Bandhan 2026: भाई नहीं है तो निराश न हों, रक्षाबंधन पर इन देवताओं को राखी बांधकर पाएं दुख भय और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद!

Raksha Bandhan 2026 Niyam: अगर आपका भाई नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रक्षाबंधन पर्व पर आप 5 देवताओं को भाई मानते हुए राखी बांध सकती हैं. आइए जानें ये 5 देवता कौन हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 16, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:48 PM IST
Raksha Bandhan 2026: भाई नहीं है तो निराश न हों, रक्षाबंधन पर इन देवताओं को राखी बांधकर पाएं दुख भय और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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