/Raksha Bandhan 2026: भाई नहीं है तो निराश न हों, रक्षाबंधन पर इन देवताओं को राखी बांधकर पाएं दुख भय और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद!

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह को दर्शाने वाला पर्व है जिसमें बहनें राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि भाई न होने पर बहनों का मन निराश हो जाता है कि वो किसे राखी बांधें. लेकिन ऐसी स्थिति में निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस अति शुभ पर्व पर 5 देवताओं को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा सकता है. कई जगहों पर तो ऐसा नियम होता है कि भाई को राखी बांधने से पहले इन देवताओं को राखी बांधी जाती है. आइए जानें रक्षाबंधन पर किन 5 देवताओं को राखी बांधें ताकि जीवन के सभी दुख, भय और संकटों का नाश हो और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिल सके.
रक्षाबंधन के दिन प्रथम पूज्य देवता गणेश जी को राखी बांधें. गणेश जी हमेाश जीवन के संकटों और कार्यों में आ रही बाधाओं का अंत करते हैं. गणेश आपके जीवन में एक भाई के समान सुरक्षा कवच बनते हैं. ऐसे में इस रक्षाबंधन उन्हें जरूर राखी बांधें.
सावन महीने में शिव जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है. सावन के महीने में ही पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है. ऐसे में अगर भगवान शिव को बहनें भाई मानकर राखी बांधें तो वे अति प्रसन्न होते हैं. शिव जी ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, इसी तरह वे आपकी भी हर पल रक्षा करेंगे.
रक्षाबंधन पर हनुमान जी को जरूर राखी बांधें. जिनका कोई नहीं उनकी रक्षा साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी करते हैं. हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं. वहीं जब आप उन्हें भाई मानकर आप राखी बांधती हैं तो वे अति प्रसन्न होकर अपनी कृपा जीवनभर बनाए रखते हैं और हर संकट का नाश करते हैं.
शिशुपाल का वध करते समय जब श्रीकृष्ण के हाथ से खून निकला को द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में पट्टी बांधी थी. इसके बदले श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि हर संकट की घड़ी में वे द्रौपदी की रक्षा करेंगे. ऐसे में चीरहरण के समय कृष्ण जी ने प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा की थी. इसी तरह आप भी कृष्ण भगवान को जरूर राखी बांधें. हर संकट की घड़ी में आपको कृष्ण जी का साथ प्राप्त होगा.
नागराज वासुकि समेत सभी अष्टनागों को रक्षाबंधन पर राखी बांधना शुभ बताया गया है. नाग देवता की नाग पंचमी पर पूजा तो करें ही, इसके साथ ही रक्षाबंधन पर राखी जरूर बनाए. कालसर्प दोष योग और भय से मुक्त मिलती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)