/Raksha Bandhan 2026: भाई नहीं है तो निराश न हों, रक्षाबंधन पर इन देवताओं को राखी बांधकर पाएं दुख भय और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद!

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह को दर्शाने वाला पर्व है जिसमें बहनें राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि भाई न होने पर बहनों का मन निराश हो जाता है कि वो किसे राखी बांधें. लेकिन ऐसी स्थिति में निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस अति शुभ पर्व पर 5 देवताओं को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा सकता है. कई जगहों पर तो ऐसा नियम होता है कि भाई को राखी बांधने से पहले इन देवताओं को राखी बांधी जाती है. आइए जानें रक्षाबंधन पर किन 5 देवताओं को राखी बांधें ताकि जीवन के सभी दुख, भय और संकटों का नाश हो और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिल सके.