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Raksha Bandhan 2026: राखी बांधते समय जरूर जपें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, भाई के जीवन में तेजी से होगी तरक्की!

Raksha Sutra Mantra: रक्षाबंधन भाई-बहन के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है. बहनें इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी तरक्की और लंबी उम्र की कामना करती हैं. अगर राखी बांधते हुए कुछ मंत्रों का जाप करें तो ऐसा करना अति शुभ होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 04, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:57 PM IST
Raksha Bandhan 2026: राखी बांधते समय जरूर जपें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, भाई के जीवन में तेजी से होगी तरक्की!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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