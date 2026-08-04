/Raksha Bandhan 2026: राखी बांधते समय जरूर जपें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, भाई के जीवन में तेजी से होगी तरक्की!

Raksha Bandhan 2026 Mantra: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है. हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है. इस तरह इस साल 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए तरक्की और लंबी आयु की कामना करती हैं. आइए जानें भाई को राखी बांधते समय बहनों को किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि भाई-बहन दोनों के जीवन पर इन मंत्रों का शुभ प्रभाव पड़ सके और सभी संकटों का नाश हो सके.
येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबल: तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:।
मंत्र जाप के लाभ- इस प्रसिद्ध रक्षा मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है, जिन्हें राखी या रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसके इर्द-गिर्द अटूट सुरक्षा कवच बनता है. रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो भाई की आयु बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.
गायत्री मंत्र- ॐ भूर्व भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥
गायत्री मंत्र के जाप का लाभ- राखी बांधते समय जब गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो भाई-बहन दोनों को मानसिक शांति प्राप्त होती है. बौद्धिक विकास होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
हिंदू धर्म में हर शुभ और मांगलिक कार्यों में मंत्रोच्चारण करने की परंपरा है. इससे मन शांत होता है और तन-मन में सकारात्मकता आती है. मंत्र जाप करने से रक्षा के संकल्प को भगवान से जोड़ा जाता है. मंत्र जाप के प्रभाव से राखी रक्षासूत्र में बदल जाती है.
राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें. राखी बांधते हुए पश्चिम की ओर भाई का मुंह होना चाहिए. वहीं, बहन का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. राखी बांधने से पहले भाई को तिलक लगाएं. इसके बाद मिठाई खिलाएं. भाई की दाईं कलाई पर राखी बांधें और मंत्र जाप करते रहें. अब भाई की आरती उतारें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)