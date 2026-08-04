/Raksha Bandhan 2026: राखी बांधते समय जरूर जपें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, भाई के जीवन में तेजी से होगी तरक्की!

Raksha Bandhan 2026 Mantra: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है. हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है. इस तरह इस साल 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए तरक्की और लंबी आयु की कामना करती हैं. आइए जानें भाई को राखी बांधते समय बहनों को किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि भाई-बहन दोनों के जीवन पर इन मंत्रों का शुभ प्रभाव पड़ सके और सभी संकटों का नाश हो सके.