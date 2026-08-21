/बहन नहीं, पत्नी ने क्यों बांधी थी पहली राखी? जानिए कैसे शुरू हुआ रक्षाबंधन

हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा. इस साल ये त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन पड़ रहा है.
इस दिन भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 57 मिनट से सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. हम सभी जानते हैं कि ये त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है.
लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहला रक्षासूत्र किसी बहन ने नहीं, बल्कि एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए बांधा था. भविष्य पुराण में इस बेहद खास कथा का वर्णन मिलता है.
पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था. यह युद्ध पूरे 12 सालों तक लगातार चलता रहा है.
समय बीतने के साथ दानवों की ताकत बढ़ने लगी और वे देवताओं पर भारी पड़ने लगे. अपनी हार के डर से देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता बेहद परेशान हो गए.
देवताओं की हार से तीनों लोकों पर असुरों का कब्जा होने का खतरा मंडराने लगा था. इस गंभीर स्थिति ने स्वर्ग लोक के सभी देवताओं की चिंता काफी बढ़ा दी थी.
पति इंद्र को संकट में देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गईं. उन्होंने अपने पति की सुरक्षा और विजय के लिए देव गुरु बृहस्पति के पास जाने का फैसला किया. इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति से जाकर पूछा कि किस उपाय से देवताओं को इस युद्ध में जीत मिल सकती है.
तब देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें एक खास मंत्र से अभिमंत्रित पवित्र धागा यानी रक्षासूत्र तैयार करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि इसे इंद्र की कलाई पर बांधने से उनकी रक्षा होगी.
देव गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार इंद्राणी ने पूरे विधि-विधान से एक पवित्र धागा तैयार किया. इसके बाद उन्होंने श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस अभिमंत्रित रक्षासूत्र को अपने पति इंद्र देव की दाहिनी कलाई पर बांध दिया.
रक्षासूत्र बांधते समय उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र और युद्ध में विजय की कामना की. इस रक्षासूत्र की शक्ति और पत्नी के अटूट विश्वास के बल पर राजा इंद्र फिर से युद्ध के मैदान में उतरे.
रक्षासूत्र बांधने के बाद इंद्र देव की शक्ति और मनोबल कई गुना बढ़ गया. उन्होंने पूरे पराक्रम के साथ असुरों की सेना पर हमला कर दिया. इस बार युद्ध का परिणाम बदल गया और देवताओं ने दानवों को बुरी तरह हरा दिया.
स्वर्ग पर फिर से देवताओं का अधिकार कायम हो गया. मान्यता है कि इसी ऐतिहासिक घटना के बाद से ही अपनी रक्षा और विजय के लिए कलाई पर रक्षासूत्र या राखी बांधने की यह पावन परंपरा शुरू हुई थी.
शुरुआत में यह रक्षासूत्र किसी भी प्रियजन की सुरक्षा के लिए बांधा जाता था. लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ यह पावन पर्व मुख्य रूप से भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया.
इसके अलावा इस त्योहार का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से भी जोड़ा जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था.
आज के समय में बहनें श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी भविष्य पुराण और प्रचलित पौराणिक मान्यताओं व कथाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी भी तरह की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. यह सामग्री केवल पाठकों की रुचि और जानकारी (ज्ञानवर्धन) के लिए प्रस्तुत की गई है.