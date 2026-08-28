/रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2026: सुबह नहीं बांध पाई हैं राखी तो निराश न हों, नोट कर लें शाम के समय का शुभ मुहूर्त!

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2026: भाई-बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज यानी 28 अगस्त, शुक्रवार को उदया तिथि के आधार पर धूमधाम से मनाया जा रहा है. वैसे तो इस दिन सुबह के समय ही राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त बना था लेकिन आज ऐसे कई और शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें राखी बांधी जा सक सकती है. राहुकाल को छोड़ दें तो आज सुबह दोपहर शाम तक राखी बांधने के लिए अलग-अलग शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. वो लोग जो किसी कारण सुबह के समय राखी नहीं बंधवा पाएं हैं तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेख में हम जानेंगे कि शाम में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है.
वैसे तो रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को यानी आज राखी बांधने का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 05:57 बजे से लेकर सुबह 09:48 बजे तक था जो कि अब निकल चुका है. अगर इस मुहूर्त में अगर रक्षाबंधन की विधि पूरी नहीं कर पाएं हैं तो इस दिन दोपहर और शाम के शुभ मुहूर्त में राखी जरूर बांध सकते हैं. आइए देखें अभी कौन से शुभ मुहूर्त बाकी हैं-
राखी बांधने का अभिजीत मुहूर्त- दोपहर के 12:14 से लेकर दोपहर के 01:05 बजे तक.
राखी बांधने का गोधूलि मुहूर्त- शाम के 06:57 बजे से लेकर शाम के 07:19 बजे तक.
राखी बांधने का विजय मुहूर्त- शाम के 04:08 बजे से शाम के 05:03 बजे तक.
राखी बांधने का अमृत काल- शाम के 04:14 बजे से शाम के 05:53 बजे तक.
राखी बांधने का गोधूलि मुहूर्त- रात के 08:41 बजे से रात के 09:02 बजे तक.
राखी बांधने का सायाह्न सन्ध्या- रात के 08:41 बजे से रात के 09:43 बजे तक.
राखी बांधने का शुभ चौघड़िया मुहूर्त - दोपहर के 12:22 बजे से दोपहर के 01:58 बजे तक.
राखी बांधने का चर चौघड़िया मुहूर्त - शाम के 05:11 बजे से शाम के 06:47 बजे तक.
हालांकि राखी बांधने के लिए कई और शुभ मुहूर्त हैं लेकिन राहुकाल में भूलकर भी राखी न बांधें. इसके लिए जरूरी है ये जानना कि रक्षाबंधन के दिन राहुकाल कब से कब तक होगा. आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक राहुकाल बना रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में किसी भी तरह का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए.
शाम के समय अगर राखी बंधवा रहे हैं या बांध रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें. शाम के समय राखी बांधने से पहले संध्या दीपक जरूर जला लें. भाई काले कपड़े पहनकर राखी बंधवाने न जाएं. जूते पहने हुए ही राखी न बंधवाएं. अगर बहन के घर राखी बंधवाने गए हैं तो पहले हाथ पैर धो लें, सर पर रूमाल लें और फिर राखी बंधवाएं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)