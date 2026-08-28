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रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2026: सुबह नहीं बांध पाई हैं राखी तो निराश न हों, नोट कर लें शाम के समय का शुभ मुहूर्त!

Rakhi Bandhne Ke Liye Sham Ka Muhurat 2026: किसी कारण अगर सुबह के शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बाध पाएं हैं तो इसके लिए शाम में भी कई शुभ समय बन रहे हैं. इस लेख में जानेंगे कि रक्षाबंधन के लिए शाम का शुभ मुहूर्त क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 28, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:01 AM IST
रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2026: सुबह नहीं बांध पाई हैं राखी तो निराश न हों, नोट कर लें शाम के समय का शुभ मुहूर्त!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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