/रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2026: सुबह नहीं बांध पाई हैं राखी तो निराश न हों, नोट कर लें शाम के समय का शुभ मुहूर्त!

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2026: भाई-बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज यानी 28 अगस्त, शुक्रवार को उदया तिथि के आधार पर धूमधाम से मनाया जा रहा है. वैसे तो इस दिन सुबह के समय ही राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त बना था लेकिन आज ऐसे कई और शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें राखी बांधी जा सक सकती है. राहुकाल को छोड़ दें तो आज सुबह दोपहर शाम तक राखी बांधने के लिए अलग-अलग शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. वो लोग जो किसी कारण सुबह के समय राखी नहीं बंधवा पाएं हैं तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेख में हम जानेंगे कि शाम में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है.