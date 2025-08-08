Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन पर बहन को दें ये शानदार गिफ्ट, खुशी से झूम उठेगी आपकी बहना
Advertisement
trendingNow12872648
Hindi Newsधर्म

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन पर बहन को दें ये शानदार गिफ्ट, खुशी से झूम उठेगी आपकी बहना

Raksha Bandhan Wonderful Gift Ideas: रक्षा बंधन पर बहन के लिए उपहार का चुनाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह गिफ्ट सिर्फ महंगा न हो, बल्कि उसमें भावनाओं का स्पर्श भी हो.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन पर बहन को दें ये शानदार गिफ्ट, खुशी से झूम उठेगी आपकी बहना

Raksha Bandhan Wonderful Gift Ideas: रक्षा बंधन भाई-बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है. यह पर्व न सिर्फ एक धागा बांधने की परंपरा है, बल्कि इसमें भावनाएं, सुरक्षा का वादा और आपसी स्नेह छिपा होता है. हर भाई चाहता है कि वह अपनी बहन को इस खास दिन कुछ ऐसा उपहार दे, जिससे उसकी बहन का चेहरा खिल उठे. साथ ही राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक होता है. बहन के लिए उपहार का चुनाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह गिफ्ट सिर्फ महंगा न हो, बल्कि उसमें भावनाओं का स्पर्श भी हो. ऐसे में आइए जानते हैं कि रक्षा बंधन के दिन भाई अपनी बहनों को क्या गिफ्ट करें ताकि उनका चेहरा खुशी से खिल उठे और रिश्तों में जीवंतता बनी रहे. 

रक्षा बंधन पर बहन को क्या गिफ्ट करें? 

पारंपरिक उपहार- सोने या चांदी की राखी या सिक्का, पारंपरिक वस्त्र – साड़ी, सलवार-सूट, या डिजाइनर कुर्ती, पूजा से जुड़ी सामग्री – पूजा थाली, गीता, शिवपुराण आदि, सजावटी उपहार – चांदी की छोटी मूर्तियां, शोपीस इत्यादि. 

मॉडर्न और ट्रेंडिंग गिफ्ट्स- स्मार्टवॉच या ईयरबड्स, पर्सनलाइज्ड उपहार – फोटो फ्रेम, मग्स, कुशन, गिफ्ट वाउचर या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड, ब्यूटी हैम्पर्स या स्किन केयर किट

भावनात्मक और DIY गिफ्ट्स- अपने हाथों से बनाया गया ग्रीटिंग कार्ड या स्क्रैपबुक, बचपन की यादों से जुड़ी फोटो एल्बम, एक भावुक वीडियो संदेश

शादीशुदा बहनों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स- ससुराल वालों के लिए छोटा उपहार, बच्चों के लिए चॉकलेट्स या खिलौने, परिवार संग एक दिन की आउटिंग या डिनर का आयोजन

राखी बांधने का शुभ समय 

रक्षा बंधन की तिथि- शनिवार, 9 अगस्त 2025
श्रावण पूर्णिमा प्रारंभ- 9 अगस्त को सुबह 10:24 बजे

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

दोपहर 01:35 बजे से शाम 08:20 बजे तक
(कुल अवधि – लगभग 6 घंटे 45 मिनट)

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhan 2025

Trending news

Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
;