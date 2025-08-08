Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन पर बहन को दें ये शानदार गिफ्ट, खुशी से झूम उठेगी आपकी बहना

Raksha Bandhan Wonderful Gift Ideas: रक्षा बंधन भाई-बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है. यह पर्व न सिर्फ एक धागा बांधने की परंपरा है, बल्कि इसमें भावनाएं, सुरक्षा का वादा और आपसी स्नेह छिपा होता है. हर भाई चाहता है कि वह अपनी बहन को इस खास दिन कुछ ऐसा उपहार दे, जिससे उसकी बहन का चेहरा खिल उठे. साथ ही राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक होता है. बहन के लिए उपहार का चुनाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह गिफ्ट सिर्फ महंगा न हो, बल्कि उसमें भावनाओं का स्पर्श भी हो. ऐसे में आइए जानते हैं कि रक्षा बंधन के दिन भाई अपनी बहनों को क्या गिफ्ट करें ताकि उनका चेहरा खुशी से खिल उठे और रिश्तों में जीवंतता बनी रहे.

रक्षा बंधन पर बहन को क्या गिफ्ट करें?

पारंपरिक उपहार- सोने या चांदी की राखी या सिक्का, पारंपरिक वस्त्र – साड़ी, सलवार-सूट, या डिजाइनर कुर्ती, पूजा से जुड़ी सामग्री – पूजा थाली, गीता, शिवपुराण आदि, सजावटी उपहार – चांदी की छोटी मूर्तियां, शोपीस इत्यादि.

मॉडर्न और ट्रेंडिंग गिफ्ट्स- स्मार्टवॉच या ईयरबड्स, पर्सनलाइज्ड उपहार – फोटो फ्रेम, मग्स, कुशन, गिफ्ट वाउचर या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड, ब्यूटी हैम्पर्स या स्किन केयर किट

भावनात्मक और DIY गिफ्ट्स- अपने हाथों से बनाया गया ग्रीटिंग कार्ड या स्क्रैपबुक, बचपन की यादों से जुड़ी फोटो एल्बम, एक भावुक वीडियो संदेश

शादीशुदा बहनों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स- ससुराल वालों के लिए छोटा उपहार, बच्चों के लिए चॉकलेट्स या खिलौने, परिवार संग एक दिन की आउटिंग या डिनर का आयोजन

राखी बांधने का शुभ समय

रक्षा बंधन की तिथि- शनिवार, 9 अगस्त 2025

श्रावण पूर्णिमा प्रारंभ- 9 अगस्त को सुबह 10:24 बजे

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

दोपहर 01:35 बजे से शाम 08:20 बजे तक

(कुल अवधि – लगभग 6 घंटे 45 मिनट)

