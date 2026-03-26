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Hindi Newsधर्मRam Navami 2026: राम नवमी पर जन्मे अपने बेटे को दें राम जी के ये सुंदर नाम, मॉडर्न और अर्थपूर्ण भी

Ram Navami 2026: राम नवमी पर जन्मे अपने बेटे को दें राम जी के ये सुंदर नाम, मॉडर्न और अर्थपूर्ण भी

Ram Navami 2026: राम नवमी के मौके पर अगर आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है तो अपने बेटे के लिए राम जी के सुंदर नामों में से कोई नाम चुन सकते हैं. आइए नामों की एक पूरी लिस्ट देख लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:39 PM IST
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Indian Baby Names Inspired to Lord Ram
Indian Baby Names Inspired to Lord Ram

108 names of Ram: राम नवमी के शुभ मोके पर या इस पर्व के आसपास के दिनों में अगर आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है तो समझ लें कि आपके बेट पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा है. ऐसे में आप राम जी से जुड़े नाम अपने बच्चे को दें सकते हैं. इस तरह इन नामों का अति शुभ प्रभाव बच्चे पर जीवनभर बना रह सकता है. ऐसे बच्चों पर राम जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रख सकते हैं. आइए बेटे के नाम की लिस्ट देखें जो राम जी के अनेक नामों में से चुने गए हैं. 

राम जी के नाम और उसके अर्थ
श्रीराम- इस नाम का अर्थ है- जिनमें योगीजन रमण करते हैं
रामभद्र- इस नाम का अर्थ है- कल्याणमय राम
शाश्वत- इस नाम का अर्थ है- सनातन राम
राजीवलोचन- इस नाम का अर्थ है- कमल के समान नेत्रोंवाले
जैत्र- इस नाम का अर्थ है- विजयशील
जितामित्र- इस नाम का अर्थ है- शत्रुओं को जीतनेवाला
वाग्मी- इस नाम का अर्थ है- अच्छे वक्ता
सत्यवाक्- इस नाम का अर्थ है- सत्यवादी
सत्यविक्रम- इस नाम का अर्थ है- सत्य पराक्रमी
सत्यव्रत- इस नाम का अर्थ है- सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करनेवाले
कौसलेय- इस नाम का अर्थ है- कौसल्याजी के पुत्र
त्रिगुण- इस नाम का अर्थ है- त्रिगुणस्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय
त्रयी- इस नाम का अर्थ है- तीन वेदस्वरूप
त्रिलोकात्मा- इस नाम का अर्थ है- तीनों लोकों के आत्मा
धन्वी- इस नाम का अर्थ है- धनुष धारण करनेवाले
वरप्रद- इस नाम का अर्थ है- वर देनेवाले
महाभुज- इस नाम का अर्थ है- बड़ी-बड़ी बाँहोंवाले
सौम्य- इस नाम का अर्थ है- शांतस्वभाव
ब्रह्मण्य- इस नाम का अर्थ है- ब्राह्मणों के हितैषी
महोदर- इस नाम का अर्थ है- परम उदार
आदिपुरुष- इस नाम का अर्थ है- किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी
पुण्योदय- इस नाम का अर्थ है- पुण्य को प्रकट करनेवाले
महासार- इस नाम का अर्थ है- सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा
पूर्वभाषी- इस नाम का अर्थ है- पूर्ववक्ता
राघव- इस नाम का अर्थ है- रघुकुल में अवतीर्ण
सेतुकृत- इस नाम का अर्थ है- समुद्रपर पुल बाँधनेवाले
पीतवासा- इस नाम का अर्थ है- पीताम्बरधारी
धनुर्धर- इस नाम का अर्थ है- धनुष धारण करने वाले

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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