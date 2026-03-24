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Hindi Newsधर्मRam Navami 2026: क्या है प्रभु श्री राम का सबसे प्रिय महाप्रसाद? इन 5 चीजों के बिना अधूरा है भोग

Ram Navami 2026: क्या है प्रभु श्री राम का सबसे प्रिय महाप्रसाद? इन 5 चीजों के बिना अधूरा है भोग

Ram Navami 2026 Bhog List: वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि पर राम नवमी का पावन त्योहार मनाया जाता है. इस दिन प्रभु श्रीराम के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते है. पूजन के दौरान भक्त भगवान को विशेष प्रकार का भोग अर्पित करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल राम नवमी पर भगवान श्रीराम को किन 5 चीजों का भोग लगा सकते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:29 PM IST
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Ram Navami 2026: क्या है प्रभु श्री राम का सबसे प्रिय महाप्रसाद? इन 5 चीजों के बिना अधूरा है भोग

Ram Navami 2026 Bhog: हिंदू धर्म में रामनवमी त्योहार का विशेष महत्व है. मान्यता है कि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. इसलिए इस दिन लोग अपने इष्ट श्रीराम की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उनके सुख-समृद्धि और खुशहाली का वरदान मांगते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 06 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल उदया तिथि के अनुसार, रामनवमी 26 मार्च को मनााई जाएगी. रामनवमी पर प्रप्रभु श्रीराम की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा-पाठ करन के अलावा उन्हें विशेष प्रकार का भोग लगाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार रामनवमी पर प्रभु श्रीराम की कृपा पाने के लिए उन्हें किन चीजों को भोग लगाएं.

पंजिरी का भोग

रामनवमी के पावन अवसर पर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को धनि की पंजिरी का भोग लगा सकते हैं. भक्त इस दिन अपने घर में शुद्धता से सूखा हुआ धनिया, चीनी, घी और सूखे मेवे से विशेष पकवान तैयार करते हैं. मान्यता है कि धनिया की पंजिरी का भोग भगवान श्रीराम को विशेष प्रिय है. 

पंचामृत का भोग 

शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना अनिवार्य है. चूंकि भगवान श्रीराम भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, इसलिए इस दिन उन्हें पंचामृत का विशेष भोग जरूर लगाएं. पंचामृत बनाने के लिए बराबर-बराबर मात्रा में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर तैयार किया जाता है. ऐसे में आप भी श्रीराम जन्मोत्सव के दिन उन्हें यह प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं. याद रहे कि इसमें तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इसके बिना श्रीराम भोग स्वीकार नहीं करते. 

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मीठे चावल का प्रिय भोग 

श्रीराम नवमी के दिन भगवान श्रीराम को चावल के मीठे भोग भी लगा सकते हैं. इसे इलायची, केसर और सूखे मेवे से तैयार किया जाता है. कहा जाता है कि श्रीराम जी को पीले रंग के मीठे चावल बेहद प्रिय हैं. इस संबंध में कहा जाता है कि पीला रंग शुभता और ज्ञान का प्रतीक है, जो कि भगवान श्रीराम के आकर्षक व्यक्तित्व से मेल खाता है. 

खीर- पूड़ी का भोग 

शास्त्रों में शुद्ध दूध और चावल से बनी खीर को अमृत के समान बताया गया है. पौराणिक मान्यता है कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ (पुत्रेष्टि यज्ञ) किया था, तो उन्हें प्रसाद स्वरूप खीर की प्राप्ति हुई थी. ऐसे में आप रामनवमी पर खीर का प्रिय भोग लगा सकते हैं. लोक मान्यताओं में रामनवमी के दिन खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: किस्मत चमकाता भी है और डूबाता भी है सोना! जानें सोना पहनने के ज्योतिषीय फायदे और नुकसान

 फल का भोग

भगवान श्रीराम को मौसम के अनुकूल फल जैसे- सेब, नारंगी, अनार, केले, अंगूर, शकरकंद इत्यादि फल बेहद प्रिय हैं. इसलिए आप रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्रीराम को फल का भोग अर्पित कर सकते हैं.  फलों की पवित्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शबरी ने भगवान श्रीराम को बेर के भोग अर्पित किए थे. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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