Ram Navami 2026: रामनवमी के दिन कर लें ये आसान काम, प्रभु श्रीराम हर वक्त रहेंगे मेहरबान!

Ram Navami 2026 Upay: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. इस बार यह तिथि 26-27 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार राम नवमी के दिन किन 5 आसान उपायों को करने से भगवान श्रीराम की असीम कृपा प्राप्त होगी.
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Ram Navami 2026: सनातन धर्म में राम नवमी का पर्व बेहद पवित्र और फलदायी माना गया है. इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. यही वजह है कि कि श्रीराम के भक्त इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. कहते हैं कि इस दिन भगवान श्रीराम की उपासना से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल स्मार्त संप्रदाय के लोग 26 मार्च को राम नवमी का उत्सव मनाएंगे, जबकि इंस्कान मंदिरों में 27 मार्च को राम नवमी का उत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन आसान कार्यों को करने से प्रभु श्रीराम की विशेष कृपा प्राप्त होगी.
शास्त्रों के अनुसार, सफलता प्राप्ति और सुरक्षा के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रामबाण है. ऐसे में इस बार राम नवमी के शुभ अवसर पर 11 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें. मान्यता है कि रामनवमी पर ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है. साथ ही कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं. इसके अलावा यह उपाय शत्रुओं पर सफलता दिलाने वाला भी माना जाता है.
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. ऐसे में राम नवमी के दिन निष्ठापूर्वक बालकांड का पाठ करें. मान्यता है कि रामनवमी पर ऐसा करने से भगवान श्रीराम बेहद प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म होने लगती हैं.
शास्त्रों के अनुसार, चूंकि श्री राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं, इसलिए उनकी पूजा में श्री हरि का स्मरण बेहद जरूरी माना गया है. ऐसे में राम नवमी के दिन भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. मान्यता है कि राम नवमी के दिन ऐसा करने से जाने-अनजाने में हुआ पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है.
कहत हैं कि प्रभु श्री राम को तुलसी बेहद प्रिय है. ऐसे में राम नवमी पर प्रभु श्रीराम की कृपा पाने के लिए 108 तुलसी की माला बनाकर उन्हें अर्पित करें. मान्यता है कि राम नवमी के अवसर इस उपाय को करने से राहु-केतु जैसे क्रूर ग्रहों से निजात मिलती है. साथ ही भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है.
शास्त्रों के अनुसार, रामनवमी के दिन अकेले श्री राम की पूजा के बजाय पूरे राम दरबार (राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी) की पूजा करना अधिक कल्याणकारी है. ऐसे में इस दिन घर के मंदिर में राम दरबार की स्थापना करें और उन्हें फूल, चंदन, अक्षत, धूप-दीप इत्यादि अर्पित करें. कहा जाता है कि राम नवमी के दिन घर में राम दरबार की स्थापना और पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है.
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कहते हैं कि कलयुग में नाम जाप का विशेष महत्व है. ऐसे में राम नवमी के दिन घर में श्रीराम की पूजा करें और उनके सामने बैठकर राम नाम का कम से कम 108 बार जाप करें. मान्यता है कि रामनवमी पर राम नाम का जाप करने से मन शांत रहता है और जीवन में स्थिरता आती है.
मान्यता है कि भगवान राम की भक्ति तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उनके परम भक्त हनुमान जी की उपासना न की जाए. ऐसे में इस बार राम नवमी के दिन घर या मंदिर में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें. कहते हैं कि बजरंगबली की सेवा से श्री राम की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)