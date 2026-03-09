Advertisement
Ram Navami 2026: इस साल रामनवमी पर घर ले आएं ये 5 शुभ चीजें, घर-परिवार हमेशा रहेगा खुशहाल

Ram Navami 2026: इस साल रामनवमी पर घर ले आएं ये 5 शुभ चीजें, घर-परिवार हमेशा रहेगा खुशहाल

Auspicious Things Buy on Ram Navami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने की नवमी तिथि को रामनवमी कहा जाता है. इस साल रामवनमी का त्योहार 26 मार्च को मनाया जाएगा. परंपरा के अनुसार, इस दिन घर में कुछ चीजों को लाना बेहद शुभ और मंगलकारी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार पर किन चीजों को खरीदकर घर लाने से प्रभु श्रीराम की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 09, 2026, 05:46 PM IST
Ram Navami 2026: इस साल रामनवमी पर घर ले आएं ये 5 शुभ चीजें, घर-परिवार हमेशा रहेगा खुशहाल

Ram Navami 2026 Special Upay: हिंदू धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का विशेष महत्व है. परंपरानुसार, इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. प्रभु राम का जीवन हमें सत्य, धर्म और उच्च आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राम नवमी के शुभ अवसर पर कुछ विशेष वस्तुओं को घर लाना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. ये वस्तुएं न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं, बल्कि परिवार में सुख, शांति और खुशहाली का संचार भी करती हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी. आइए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें इस दिन खरीदना शुभ फलदायी माना गया है.

पीतल या तांबे का कलश

भारतीय परंपरा में कलश को पूर्णता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में राम नवमी के दिन नया कलश खरीदकर उसे घर के मंदिर में स्थापित करें. तांबा और पीतल शुद्ध धातुएं मानी जाती हैं, जो घर के वातावरण को पवित्र रखती हैं. इसलिए इस दिन घर में नया कलश स्थापित करना शुभ रहेगा.

केसरिया झंडा

शास्त्रों के अनुसार केसरिया झंडा धर्म की स्थापना का प्रतीक है. इसलिए इस दिन घर की छत पर केसरिया ध्वज लगाना बहुत शुभ होता है. हनुमान जी या राम दरबार वाला यह झंडा घर की रक्षा करता है और बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है.

राम दरबार की प्रतिमा या चित्र

अगर आपके घर में राम दरबार नहीं है, तो इस राम नवमी पर इसे जरूर घर लाएं. भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान की पूजा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, एकता और सामंजस्य बना रहता है.

पीले रेशमी वस्त्र

पीला रंग भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री राम को अत्यंत प्रिय है. इस दिन प्रभु के लिए पीले रंग का नया वस्त्र या पीला रेशमी पटका खरीदना शुभ फलदायी होता है. इन्हें भगवान को अर्पित करने से जीवन में मानसिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है.

यह भी पढ़ें: बुध का मीन राशि में गोचर 5 राशि वालों के लिए वरदान समान, जॉब-बिजनेस से होगा अकूत धन लाभ!

चांदी का सिक्का

आर्थिक संपन्नता और बरकत के लिए चांदी का सिक्का खरीदना परंपरा का हिस्सा है. अगर उस सिक्के पर श्री राम या माता लक्ष्मी की आकृति बनी हो, तो यह और भी उत्तम है. रामनवमी पर पूजन के बाद इस सिक्के को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें. ऐसा करने से साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

ram navami 2026

