Ram Navami 2026: प्रभु श्रीराम की उपासना में न रह जाए कोई कमी, नोट कर लें राम नवमी की पूजन सामग्री और सरल पूजा विधि!

Ram Navami Puja Samagri List: वैदिक पंचांग के अनुसार, राम नवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाया जाता है. श्रद्धा और उत्साह के साथ इस दिन राम जी की पूजा की जाती है. राम नवमी तिथि पर ही भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया और राजा दशरत और देवी कैशल्या के पुत्र के रूप में जन्में. धार्मिक मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा उपासना जिस घर में विधि विधान से की जाती है उस घर में परिवार के सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं. घर में सुख का संचार होता है और समृद्धि बनी रहती है. इस साल 26 मार्च और 27 मार्च दोनों ही दिन राम नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है. आइए जानें राम नवमी के दिन राम जी की पूजा करने के लिए किन सामग्रियों की जरूरत होती है और इस दिन की सरल पूजा विधि क्या है.

राम नवमी 2026 शुभ मुहूर्त

27 मार्च को अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक

27 मार्च को अमृत काल- दोपहर 01:44 बजे से दोपहर 03:16 बजे तक

27 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:51 बजे से सुबह 05:39 बजे तक

राम नवमी 2026 शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - 26 मार्च शाम 04:19 बजे से लेकर 27 मार्च दोपहर 03:24 बजे तक.

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इन चीजों का लगाएं भोग

राम नवमी पर राम जी को धनिया की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं. भोग में खीर, हलवा फल और मिठाई रखें. इनसे प्रभु अति प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख बना रहे इसका आशीर्वाद देंगे.

रामनवमी पूजा सामग्री लिस्ट

पीला या लाल रंग का कपड़ा, कलश

पंचामृत, रोली, पीला चंदन

हल्दी, अक्षत, फूलों की माला

तुलसी दल, सुपारी, लौंग

ऋतुफल, सूजी का हलवा या खीर

पंचमेवा, घी, रुई की बत्ती

दीपक, धूपबत्ती

कपूर, पूजा की थाली

घंटी, शंख, राम दरबार की मूर्ति

रामायण, रामचरितमानस या राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक

राम नवमी पूजा विधि (Ram Navami Puja Vidhi)

राम नवमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और घर को साफ करें.

इसके बाद स्नान आदि करें और साफ वस्त्र धारण कर राम जी का स्मरण करें.

मंदिर में गंगाजल छिड़कें व चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं.

चौकी पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी व हनुमान की प्रतिमा रखें.

पंचामृत और फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं.

चंदन, अक्षत और रोली का तिलक लगाएं और फूलमाला चढ़ाएं.

फल और मिठाई का भोग अर्पित करें.

राम जी का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें. इसके बाद राम कथा सुने सुनाएं.

राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं.

देसी घी का दीया जलाएं और आरती कर पूजा संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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