Ram Navami 2026: सफलता शक्ति और सुरक्षा के वो दिव्य चिह्न जो प्रभु श्रीराम के चरणों में विराजते हैं, जिनके वंदन से होता है कल्याण!

Ram Navami 2026: आज 27 मार्च 2026 को रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. राम नवमी के पावन पर्व पर भक्तों के लिए भगवान राम को और अधिक जानने का एक विशेष अवसर होता है. भगवान मर्यादा, धर्म और आदर्श के वाहक हैं जो अपने भक्तों को जीवन जीने का सफल और आदर्श रास्ता दिखाते हैं. प्रभु श्रीराम का पूरा जीवन एक सीख है. भगवान की छवि अद्भुत हैं. विशेषकर राम जी के चरणों के चिह्न दिव्य और चमत्कारी हैं. श्रीराम के चरणों की महिमा जानने के लिए जानना होगा कि उनके पैरों में कौन-कौन से शुभ और आध्यात्मिक चिह्न हैं.

राम जी के दाहिने चरण के शुभ चिह्न

श्रीराम के दाहिने चरण में जो चिह्न हैं वो जीवन में सफलता से लेकर शारीरिक व मानसिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं. इनमें ऊर्ध्व रेखा मोक्ष को दर्शाता है और स्वस्तिक सकारात्मकता शुभता और कल्याण का प्रतीक है. कमल प्रसन्नता, वज्र शक्ति व पाप नाशक है. ध्वजा विजय और सम्मान को दर्शाता है. मन को नियंत्रित करने के लिए अंकुश, इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाने वाला कल्पवृक्ष है और रथ, चक्र और सिंहासन पराक्रम, प्रभुत्व और शत्रुओं के नाश व जीत को दर्शाता है. यमदंड, छत्र और चामर भी प्रभु के चरणों में है. जो भय से मुक्ति से लेकर ऐश्वर्य का प्रतिक है.

राम जी के बाएं चरण के शुभ चिह्न

श्रीराम के बाएं चरण की बात करें तो यह चरण भक्त को शांति ज्ञान और प्रेम की सीख देता है. श्रीराम के बाएं चरण में सरयू चिह्नित है जो पापों को दूर करता है. शंख बुद्धि व पवित्रता को दर्शाता है. अर्धचंद्र मानसिक शांति और प्रेम का प्रतीक है. कलश और बिंदु जीवन में पूर्णता और सफलता को दर्शाता है. मछली भगवान के प्रति गहरे प्रेम को और हंस विवेक व ज्ञान को दर्शाता है. वीणा और बांसुरी कला, संगीत व भक्ति का प्रतीक है. गदा, धनुष और तूणीर शक्ति-सुरक्षा, चंद्रिका और पूर्ण चंद्र उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है.

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श्रीराम के चरणों में कुल 48 दिव्य चिह्न

श्रीराम के चरणों के ये चिह्न भक्तों को सफल और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है. भगवान श्रीराम के चरणों का आशीर्वाद लेते ही इन चिह्नों का आशीर्वाद भी भक्त को मिलता है. रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु के चरणों के प्रमुख चिह्नों का विस्तार से वर्णन किया है. वहीं दूसरे धार्मिक ग्रंथों की मानें तो श्रीराम के चरणों में कुल 48 दिव्य चिह्न होना बताया जाता है. जो आध्यात्मिक शक्तियों को प्रतीक है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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