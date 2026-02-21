Advertisement
trendingNow13117208
Hindi Newsधर्मराम नवमी आने वाली है, क्‍या आपको पता है प्रभु राम ने अयोध्‍या पर कितने साल शासन किया था?

राम नवमी आने वाली है, क्‍या आपको पता है प्रभु राम ने अयोध्‍या पर कितने साल शासन किया था?

भगवान राम का जन्‍म, उनका वनवास, रावण का वध और फिर लौटकर अयोध्‍या का राजकाज संभालना. जीवन का हर पड़ाव उन्‍होंने मर्यादा के साथ निभाया. जानिए प्रभु राम कितने साल अयोध्‍या के राजा रहे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अयोध्‍या में राम राज्‍य. (फोटो क्रेडिट - AI एवं फेसबुक)
अयोध्‍या में राम राज्‍य. (फोटो क्रेडिट - AI एवं फेसबुक)

चैत्र शुक्‍ल नवमी के दिन भगवान विष्‍णु ने अयोध्‍या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के रूप में जन्‍म लिया था. इसलिए हर साल यह दिन राम जन्‍मोत्‍सव के तौर पर मनाते हैं और इस तिथि को राम नवमी कहते हैं. साल 2026 में राम नवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी. हालांकि कुछ पंचांगों के अनुसार यह तारीख 27 मार्च भी है. चूंकि राम नवमी करीब ही है तो इस मौके पर जानते हैं भगवान राम ने अयोध्‍या पर कितने साल तक शासन किया था. 

अयोध्‍या में कितने साल रहा था राम राज्‍य? 

पुराणों में मिले वर्णन के अनुसार, पिता राजा दशरथ द्वारा माता कैकेयी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए जब भगवान राम 14 साल के वनवास पर गए थे, तब उनकी उम्र लगभग 25 से 27 साल के मध्‍य थी. लिहाजा जब वह 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे तो उनकी उम्र 38 से 41 वर्ष के आसपास थी. वहीं रावण के वध के समय राम जी की उम्र 38 से 40 साल के करीब थी. 

यह भी पढ़ें: राहु-मंगल 4 राशियों पर होंगे प्रसन्‍न, हर समस्‍या होगी दूर, 2 अप्रैल तक तेजी से बढ़ेगा पैसा-पावर

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह कह सकते हैं कि वे वनवास से लौटने के बाद 41 साल की उम्र में अयोध्‍या के राजा बने. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार प्रभु राम ने अयोध्‍या पर 11 हजार साल तक शासन किया. प्रभु राम की उम्र करीब 11,000 साल बताई जाती है. वहीं इतिहास के साक्ष्‍यों के अनुसार भी अयोध्‍या कई हजार वर्ष पुरानी है. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

श्रेष्‍ठ राजा थे प्रभु राम 

प्रभु राम ने आदर्श जीवन जिया इसलिए उन्‍हें मर्यादा पुरुषोत्‍तम राम कहा जाता है. वहीं बतौर राजा भी भगवान राम श्रेष्‍ठ राजा थे. इसलिए उनके शासन काल को राम राज्‍य कहा गया. उनके समय में प्रजा बेहद सुखी थी. ना किसी का भय था, ना सुख-सुविधाओं की कमी थी. अयोध्‍यावासी आनंद से जीवन जीते थे.  

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते बुध की वक्री चाल और 2 ग्रह गोचर मिथुन-धनु राशि के लिए शुभ, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

पौराणिक कथाओं के अनुसार राम राज्य एक ऐसा काल था जहां लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते थे. वे नियमों का पालन करते थे और अपने कर्तव्‍य भी निभाते थे. उनमें एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्‍या, द्वेष जैसी बुरी भावनाएं नहीं थीं. वह इतना आदर्श काल था कि ऐसा काल दोबारा आना संभव नहीं है. इसलिए कहा जाता है कि यह सब राम राज्‍य में ही संभव था. 

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा धन योग, 23 फरवरी से मेष-वृष समेत इन राशि वालों का बढ़ेगा पैसा, खरीदेंगे नई संपत्ति

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

ram navami 2026

Trending news

कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव