चैत्र शुक्‍ल नवमी के दिन भगवान विष्‍णु ने अयोध्‍या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के रूप में जन्‍म लिया था. इसलिए हर साल यह दिन राम जन्‍मोत्‍सव के तौर पर मनाते हैं और इस तिथि को राम नवमी कहते हैं. साल 2026 में राम नवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी. हालांकि कुछ पंचांगों के अनुसार यह तारीख 27 मार्च भी है. चूंकि राम नवमी करीब ही है तो इस मौके पर जानते हैं भगवान राम ने अयोध्‍या पर कितने साल तक शासन किया था.

अयोध्‍या में कितने साल रहा था राम राज्‍य?

पुराणों में मिले वर्णन के अनुसार, पिता राजा दशरथ द्वारा माता कैकेयी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए जब भगवान राम 14 साल के वनवास पर गए थे, तब उनकी उम्र लगभग 25 से 27 साल के मध्‍य थी. लिहाजा जब वह 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे तो उनकी उम्र 38 से 41 वर्ष के आसपास थी. वहीं रावण के वध के समय राम जी की उम्र 38 से 40 साल के करीब थी.

इस तरह कह सकते हैं कि वे वनवास से लौटने के बाद 41 साल की उम्र में अयोध्‍या के राजा बने. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार प्रभु राम ने अयोध्‍या पर 11 हजार साल तक शासन किया. प्रभु राम की उम्र करीब 11,000 साल बताई जाती है. वहीं इतिहास के साक्ष्‍यों के अनुसार भी अयोध्‍या कई हजार वर्ष पुरानी है.

श्रेष्‍ठ राजा थे प्रभु राम

प्रभु राम ने आदर्श जीवन जिया इसलिए उन्‍हें मर्यादा पुरुषोत्‍तम राम कहा जाता है. वहीं बतौर राजा भी भगवान राम श्रेष्‍ठ राजा थे. इसलिए उनके शासन काल को राम राज्‍य कहा गया. उनके समय में प्रजा बेहद सुखी थी. ना किसी का भय था, ना सुख-सुविधाओं की कमी थी. अयोध्‍यावासी आनंद से जीवन जीते थे.

पौराणिक कथाओं के अनुसार राम राज्य एक ऐसा काल था जहां लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते थे. वे नियमों का पालन करते थे और अपने कर्तव्‍य भी निभाते थे. उनमें एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्‍या, द्वेष जैसी बुरी भावनाएं नहीं थीं. वह इतना आदर्श काल था कि ऐसा काल दोबारा आना संभव नहीं है. इसलिए कहा जाता है कि यह सब राम राज्‍य में ही संभव था.

