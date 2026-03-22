राम नवमी कब है, 26 मार्च या 27 मार्च? सही तारीख जान लें, बन रहे हैं कई शुभ योग

Ram Navami kitni tarikh ko hai: मर्यादापुरुषोत्‍तम भगवान राम का जन्‍मोत्‍सव मनाने के लिए अयोध्‍या के राम मंदिर से लेकर देश भर के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. चैत्र मास के शुक्‍ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है. इसी दिन चैत्र नवरात्रि का समापन होता है. भगवान राम की विशेष पूजा-अर्चना होती है. इस साल राम नवमी कब है, इसकी तारीख को लेकर कंफ्यूजन है. जानिए राम नवमी मनाने की सही तारीख क्‍या है, 26 मार्च या 27 मार्च.

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्‍ल नवमी तिथि 26 मार्च, 2026 को सुबह में 11:48 मिनट पर शुरू होगी और 27 मार्च, 2026 को सुबह 10:06 मिनट पर समाप्‍त होगी. ऐसे में राम नवमी तिथि 2 दिन रहेगी. वहीं नवरात्रि की अष्‍टमी 26 मार्च को मानी जाएगी.

राम नवमी मनाने की तारीख

चूंकि भगवान राम का जन्‍म मध्‍यान्‍ह काल में करीब 12 बजे के आसपास हुआ था. इसी समय में राम नवमी पर प्रभु राम जी की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्‍व है. ऐसे में नवमी तिथि का यह समय 26 मार्च 2026 को पड़ेगा.

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जो लोग 26 मार्च को राम नवमी मनाना चाहते हैं उनके लिए पूजा का मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर में 01:41 बजे तक रहेगा. वहीं राम नवमी मध्याह्न का क्षण दोपहर में 12:27 बजे रहेगा.

वहीं जो लोग 27 मार्च को राम नवमी मना रहे हैं, उनके लिए राम नवमी मनाने का मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर में 01:41 बजे तक रहेगा. 27 मार्च को राम नवमी मध्याह्न का क्षण दोपहर में 12:27 बजे रहेगा.

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राम नवमी की पूजा विधि

राम नवमी की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें. हो सके तो इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें. फिर पूजा की तैयारी करें. पूजा स्‍थल पर गंगाजल छिड़कें. चौकी पर प्रभु राम की मूर्ति या फोटो रखें. मूर्ति है तो गंगाजल से अभिषेक करें. भगवान राम को अक्षत, पीला चंदन, वस्त्र और पुष्प अर्पित करें. धूप और दीपक जलाएं. भगवान राम को फल, मिठाइयों का भोग लगाएं. राम जी के मंत्रों का जाप करें. रामायण का पाठ करें. आखिर में आरती करें. इस दिन घर में ध्‍वजा लगाएं और मुख्‍य द्वार पर तोरण जरूर सजाएं.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)