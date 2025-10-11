Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर बन रहे 2 दुर्लभ संयोग, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Rama Ekadashi 2025 Date Parana Muhurat: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है. साल भर आने वाली 24 एकादशी व्रतों में से रमा एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, और यह दिवाली से कुछ दिन पहले आती है, इसलिए इसे दिवाली वाली एकादशी भी कहा जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पारण समय और खास योग.

रमा एकादशी 2025 की तिथि और समय

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार को सुबह 10:35 बजे से होगी और इसका समापन 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को सुबह 11:12 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार, रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दो शुभ योगों का संयोग

इस बार रमा एकादशी पर दो अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं- ब्रह्म योग और इंद्र योग. सुबह से लेकर देर रात 1 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. यह योग ध्यान, साधना और मंत्र-जप के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है. ब्रह्म योग के बाद प्रारंभ होगा, जो कार्यसिद्धि और सफलता प्रदान करने वाला है. इसके अलावा, इस दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर 3 बजकर 41 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा.

रमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:42 ए.एम. से 5:33 ए.एम. तक (स्नान और ध्यान के लिए श्रेष्ठ समय)

अभिजीत मुहूर्त- 11:42 ए.एम. से 12:28 पी.एम. तक

पूजन का सर्वोत्तम समय- सुबह 6:22 ए.एम. से 10:40 ए.एम. तक

राहुकाल- 9:14 ए.एम. से 10:40 ए.एम. (इस दौरान कोई शुभ कार्य न करें)

इस दिन उपवास रखने वाले भक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें और तुलसी पत्र अर्पित करें.

यह भी पढ़ें: धनतेरस और दिवाली कब है? जान लें सही डेट, सोने-चांदी की खरीदारी और दीपावली पूजा का मुहूर्त

रमा एकादशी पारण का समय

रमा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को व्रत का पारण करेंगे.

पारण का शुभ समय- सुबह 6 बजकर 23 मिनट से लेकर 8 बडकर 40 मिनट के बीच

द्वादशी तिथि समाप्ति- दोपहर 12:18 बजे

व्रत का महत्व

शास्त्रों के अनुसार, रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है. यह व्रत आत्मिक शुद्धि और ईश्वर भक्ति का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)