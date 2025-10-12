Advertisement
रमा एकादशी कब है? इसी दिन होगी तुला संक्रांति, मिलेगा कई देवी-देवताओं का आशीर्वाद

Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी को समर्पित है लेकिन इस बार रमा एकादशी के दिन विशेष संयोग बन रहा है. जिससे भक्‍तों को कई देवी-देवताओं का एकसाथ आशीर्वाद मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 12, 2025, 01:26 PM IST
रमा एकादशी कब है? इसी दिन होगी तुला संक्रांति, मिलेगा कई देवी-देवताओं का आशीर्वाद

Ekadashi 2025 October: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 12 मिनट पर समापन होगा. लिहाजा रमा एकादशी 17 अक्‍टूबर को मानी जाएगी. इस दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा की जाएगी. फिर 18 अक्‍टूबर को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. रमा एकादशी व्रत का पारण समय 18 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 24 मिनट से लेकर सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. 

रमा एकादशी पर तुला संक्रांति 

17 अक्‍टूबर को रमा एकादशी के दिन सूर्य गोचर करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं. सूर्य के गोचर को संक्रांति कहा जाता है. यह तुला संक्रांति होगी. तुला संक्रांति के दिन सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें और सूर्य देव को अर्ध्‍य दें. इसके लिए तांबे के पात्र में जल, अक्षत, लाल फूल लेकर सूर्य मंत्र का जाप करें. साथ ही आदित्‍य हृदय स्‍त्रोत का पाठ करें. इससे जीवन में सकारात्‍मकता बढ़ेगी. आपका आत्‍मविश्‍वास मजबूत होगा. सूर्य देव की कृपा से करियर में सफलता मिलेगी. 

शिव जी को भी करें प्रसन्‍न 

रमा एकादशी के दिन श्राहरि विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की पूजा करने के साथ-साथ देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का भी विधान है. इस दिन शिवलिंग पर शमी के फूल, बल्वि पत्र और शहर अर्पित करने से जीवन के विभिन्न कष्टों से छुटकारा मिलता है. रोग-दोष दूर होते हैं. पापों का नाश होता है. वहीं कच्‍चे तिल और चावल चढ़ाने के शनि की साढ़ेसाती के कष्‍ट दूर होते हैं. नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होती है. 

साथ ही इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करे. मान्‍यता है कि ऐसा करने से जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं. भोलेनाथ की कृपा से सारी बाधाएं दूर होती हैं और काम बनने लगते हैं. 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Rama Ekadashi 2025

