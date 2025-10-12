रमा एकादशी कब है? इसी दिन होगी तुला संक्रांति, मिलेगा कई देवी-देवताओं का आशीर्वाद

Ekadashi 2025 October: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 12 मिनट पर समापन होगा. लिहाजा रमा एकादशी 17 अक्‍टूबर को मानी जाएगी. इस दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा की जाएगी. फिर 18 अक्‍टूबर को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. रमा एकादशी व्रत का पारण समय 18 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 24 मिनट से लेकर सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा.

रमा एकादशी पर तुला संक्रांति

17 अक्‍टूबर को रमा एकादशी के दिन सूर्य गोचर करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं. सूर्य के गोचर को संक्रांति कहा जाता है. यह तुला संक्रांति होगी. तुला संक्रांति के दिन सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें और सूर्य देव को अर्ध्‍य दें. इसके लिए तांबे के पात्र में जल, अक्षत, लाल फूल लेकर सूर्य मंत्र का जाप करें. साथ ही आदित्‍य हृदय स्‍त्रोत का पाठ करें. इससे जीवन में सकारात्‍मकता बढ़ेगी. आपका आत्‍मविश्‍वास मजबूत होगा. सूर्य देव की कृपा से करियर में सफलता मिलेगी.

शिव जी को भी करें प्रसन्‍न

रमा एकादशी के दिन श्राहरि विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की पूजा करने के साथ-साथ देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का भी विधान है. इस दिन शिवलिंग पर शमी के फूल, बल्वि पत्र और शहर अर्पित करने से जीवन के विभिन्न कष्टों से छुटकारा मिलता है. रोग-दोष दूर होते हैं. पापों का नाश होता है. वहीं कच्‍चे तिल और चावल चढ़ाने के शनि की साढ़ेसाती के कष्‍ट दूर होते हैं. नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होती है.

साथ ही इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करे. मान्‍यता है कि ऐसा करने से जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं. भोलेनाथ की कृपा से सारी बाधाएं दूर होती हैं और काम बनने लगते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)