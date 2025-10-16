Advertisement
Rama ekadashi 2025: चंद्रभागा और शोभन की कथा पढ़कर रमा एकादशी व्रत करें पूर्ण, श्री लक्ष्मी नारायण की बरसेगी कृपा!

Rama ekadashi vrat ki katha: इस साल रमा एकादशी व्रत कल यानी 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है. मां तुलसी और आंवले की पूजा तो की ही जाती है साथ ही दीपदान करने का भी विधान है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:59 AM IST
Rama Ekadashi 2025 Katha
Rama Ekadashi 2025 Katha

Rama Ekadashi 2025 Vrat Katha: इस साल रमा एकादशी व्रत शु्क्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि पर रखा जाता है. व्रत को लेकर मान्यता है कि रमा एकादशी व्रत का संकल्प करने वाले साधक को सीधा बैकुंठ धाम प्राप्त होता है और जीते जी जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं. रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है. इस दिन एकादशी की पूजा के समय रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है. आइए रमा एकादशी व्रत कथा जानें.

रमा एकादशी व्रत कथा 
"एक बार भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि कार्तिक मास में आने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करने से क्या फल प्राप्त होते हैं. इस पर भगवान ने  कहा, हे युधिष्ठर कार्तिक मास के कृष्ण पक् में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है. रमा एकादशी की कथा है कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम मुचुकुंद था जो सत्यवादी थे और विष्णुजी के अनन्य भक्त थे. सत्यवादी राजा मुचुकुंद पुत्री का नाम चंद्रभागा था जिसके पति का नाम शोभन था. शोभन भी दूसरे राज्य के राजा का पुत्र था. विष्णु भक्त राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे और राज्य के सभी वासी भी सच्चे मन से व्रत का संकल्प करते थे. इस दिन सभी लोग निर्जला व्रत रखते थे, जिससे किसी के घर में  खाना नहीं बनता था. दरअसल, राजा का नियम था की सभी नगरवासी भी निर्जना व्रत रखेंगे. मुचुकुंद की बेटी का पति शोभन का शरीर इतना कमजोर था की वह अगर निर्जला व्रत रखता तो भूख के मारे उसके प्राण निकल जाते, हालांकि इस बात से शोभन भी अंजान नहीं था. लेकिन फिर भी उसने भक्ति दिखाई और निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प किया. वह जानता था कि राजा का नियम सभी के लिए समान है, तो वह इस नियम को भी भंग नहीं करना चाहता था. शोभन ने एकादशी व्रत रख तो लिया लेकिन चंद्रभागा को चिंता हुआ कि पति बिना कुछ खाए पीए  कैसे रहेंगे. लेकिन उसे भगवान पर भरोसा भी था. जैसे जैसे व्रत का समय आगे बढ़ता वैसे वैसे शोभन से भूख-प्यास सहा नहीं जाता. आखिर में द्वादशी तिथि पर सुबह पारण से पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई जिससे चंद्रभागा उदास और बहुत दुखी हो गई. वहीं, एकादशी व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी जिसके बदले भगवान श्रीहरि की कृपा से शोभन अपने अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के राज्य का राजा बना. समय बीता और राजा मुचुकुंद एक बार मंदराचल पर्वत पहुंचे. जहां उन्होंने शोभन को राजा के रूप में देखकर अति प्रसन्न हुए और इस बारे में अपनी पुत्री चंद्रभागा को भी बताया. चंद्रभाग भ इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत रखा. व्रत का शुभ परिणाम चंद्रभागा को भी प्राप्त हुआ और वह अपने पति के साथ ही रहने चली गई."

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Diwali 2025: दिवाली से पहले ही जानें किन 4 राशि वालों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा,ऐशो आराम में कटती है जिंदगी, होते बहुत लकी!

और पढ़ें- Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार दान कर पाएं कृपा, जागते ही श्रीहरि चमकाएंगे आपकी किस्मत!

और पढ़ें- Kali Puja 2025: कार्तिक अमावस्या की रात काली पूजा में माता को अर्पित करें उनके प्रिय भोग, भय और संकट से होंगे मुक्त

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Rama Ekadashi 2025

