Advertisement
trendingNow12953400
Hindi Newsधर्म

Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर कर दिया मां लक्ष्मी को प्रसन्न तो आपके घर को छू नहीं पाएगी दरिद्रता, कर लें ये 5 काम!

Rama Ekadashi remedies: कार्तिक माह विष्णु जी को समर्पित है और इस माह में पढ़ने वाली  रमा एकादशी (Rama Ekadashi 2025) का महत्व है. रमा एकादशी पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया तो उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है. आइए जानें रमा एकादशी पर कौन से उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rama Ekadashi 2025
Rama Ekadashi 2025

Rama Ekadashi 2025: कार्तिक माह जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है और इस माह में पढ़ने वाली  रमा एकादशी (Rama Ekadashi 2025) का बहुत महत्व बताया गया है. एकादशी व्रत हर माह में दो बार आता है, एक बार कृष्ण और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन अगर किसी साधक ने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है. आइए जानें रमा एकादशी पर कौन से उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं.

लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय (Lakshmi Ji Ke Upay)
रमा एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और मां लक्ष्मी का ध्यान कर उन्हें नमस्कार करें. इसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहनें. स्वच्छ सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना अति शुभ होगा. इसके बाद श्रीयंत्र और मां लक्ष्मी के चित्र को चौकी पर स्थापित करें व पूजा करें. अब श्री सूक्त का पाठ कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें. इस दौरान माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाएं. ऐसे करना धन संबंधी दिक्कतों को दूर करेगा. 

धनहानि को रोकने का उपाय
धनहानि को रोकने के लिए एकादशी तिथि पर गुलाल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें और फिर द्वार के दोनों ओर शुद्ध घी का दोमुखी दीपक प्रज्जवलित करें. दीया जलाते हुए मां लक्ष्मी से नम्र प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी भविष्य में कोई भी बड़ा या छोटा धन हानि घर में न हो. दीपक के शांत होने पर उसे नदी में बहाकर आ जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ आसान और झटपट किए जानें वाले उपाय
घर से किसी भी खास काम के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा मीठा दही के सेवन करके निकले. माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कार्य की पूर्ति का आशीर्वाद देंगी.
काम किसी तरह की रुकावट न आए इसके लिए रमा एकादशी पर काली चींटियों को चीनी और आटे का भोग करवाएं. 
शंख, कौड़ी, कमल, मखाना के अलावा बताशा मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, ऐसे ये भोग महालक्ष्मी को रमा एकादशी पर अर्पित उन्हें प्रसन्न करें. 
पति-पत्नी में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए रमा एकादशी के दिन प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर को बेडरूम में लगाएं.
घर में सुख-समृद्धि स्थायी रूप से रहे इसके लिए पीपल के वृक्ष की छाया में जल अर्पित करें. इसके लिए लोहे के बर्तन में जल लें और उसमें चीनी, घी तथा दूध डालें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Diwali 2025: 10 के नोट से लेकर काली गुंजा तक... दिवाली से पहले करें तिजोरी से जुड़े ये टोटके, बनेंगे महाधनवान और बरसेंगे पैसे!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Rama Ekadashi 2025

Trending news

ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी