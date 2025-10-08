Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर कर दिया मां लक्ष्मी को प्रसन्न तो आपके घर को छू नहीं पाएगी दरिद्रता, कर लें ये 5 काम!

Rama Ekadashi 2025: कार्तिक माह जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है और इस माह में पढ़ने वाली रमा एकादशी (Rama Ekadashi 2025) का बहुत महत्व बताया गया है. एकादशी व्रत हर माह में दो बार आता है, एक बार कृष्ण और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन अगर किसी साधक ने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है. आइए जानें रमा एकादशी पर कौन से उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं.

लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय (Lakshmi Ji Ke Upay)

रमा एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और मां लक्ष्मी का ध्यान कर उन्हें नमस्कार करें. इसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहनें. स्वच्छ सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना अति शुभ होगा. इसके बाद श्रीयंत्र और मां लक्ष्मी के चित्र को चौकी पर स्थापित करें व पूजा करें. अब श्री सूक्त का पाठ कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें. इस दौरान माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाएं. ऐसे करना धन संबंधी दिक्कतों को दूर करेगा.

धनहानि को रोकने का उपाय

धनहानि को रोकने के लिए एकादशी तिथि पर गुलाल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें और फिर द्वार के दोनों ओर शुद्ध घी का दोमुखी दीपक प्रज्जवलित करें. दीया जलाते हुए मां लक्ष्मी से नम्र प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी भविष्य में कोई भी बड़ा या छोटा धन हानि घर में न हो. दीपक के शांत होने पर उसे नदी में बहाकर आ जाएं.

कुछ आसान और झटपट किए जानें वाले उपाय

घर से किसी भी खास काम के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा मीठा दही के सेवन करके निकले. माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कार्य की पूर्ति का आशीर्वाद देंगी.

काम किसी तरह की रुकावट न आए इसके लिए रमा एकादशी पर काली चींटियों को चीनी और आटे का भोग करवाएं.

शंख, कौड़ी, कमल, मखाना के अलावा बताशा मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, ऐसे ये भोग महालक्ष्मी को रमा एकादशी पर अर्पित उन्हें प्रसन्न करें.

पति-पत्नी में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए रमा एकादशी के दिन प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर को बेडरूम में लगाएं.

घर में सुख-समृद्धि स्थायी रूप से रहे इसके लिए पीपल के वृक्ष की छाया में जल अर्पित करें. इसके लिए लोहे के बर्तन में जल लें और उसमें चीनी, घी तथा दूध डालें.

