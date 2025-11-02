Advertisement
trendingNow12985043
Hindi Newsधर्म

Tulsi Rituals: रामा तुलसी बनाम श्यामा तुलसी, कौन सी तुलसी खोलती है धन और सौभाग्य के द्वार?

Rama Tulsi vs Shyama Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि रामा और श्यामा तुलसी में से कौन सी तुलसी भाग्य के द्वार खोल सकती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tulsi Rituals: रामा तुलसी बनाम श्यामा तुलसी, कौन सी तुलसी खोलती है धन और सौभाग्य के द्वार?

Tulsi Rituals: हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है. यह न सिर्फ भगवान विष्णु की प्रिय है, बल्कि इसमें मां लक्ष्मी का भी निवास माना जाता है. मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है. तुलसी के दो प्रकार हैं- रामा तुलसी और श्यामा तुलसी. दोनों तुलसियों का अपना अलग-अलग महत्व है. लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि आखिर रामा और श्यामा तुलसी में कौन सी सर्वश्रेष्ठ है. आइए जानते हैं कि रामा और श्यामा तुलसी में से किसे लगाना शुभ और मंगलकारी है और किसे लगाने के धन और भाग्य के द्वार खुलते हैं.

रामा तुलसी

रामा तुलसी के पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इसका स्वाद हल्का मीठा होता है. इससे एक सौम्य और मनमोहक सुगंध निकलती है. इसे “श्री तुलसी” या “उज्ज्वल तुलसी” के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक रूप से इसका संबंध भगवान विष्णु और श्रीराम से माना गया है. मंदिरों में पूजा-अर्चना और घरों में नियमित भक्ति कार्यों में रामा तुलसी का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

श्यामा तुलसी

श्यामा तुलसी के पत्तों का रंग गहरा बैंगनी या काला होता है. यह तुलसी भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे “कृष्ण तुलसी” भी कहा जाता है. इसका स्वाद रामा तुलसी की तुलना में थोड़ा कम मीठा होता है, लेकिन यह औषधीय दृष्टि से बेहद गुणकारी मानी गई है।

घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ?

घर में दोनों ही तुलसियां शुभ मानी जाती हैं और दोनों का आध्यात्मिक महत्व अलग-अलग है. रामा तुलसी को घर में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण को सकारात्मक बनाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है. जबकि, श्यामा तुलसी भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए सर्वोत्तम है और इसे भी घर में लगाना शुभफलदायक माना गया है. अगर घर में रामा तुलसी लगाई जाए और उसकी प्रतिदिन पूजा की जाए, तो परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: घर पर कर रहे हैं तुलसी-शालीग्राम विवाह? भूलकर भी ना करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा शुभ फल

तुलसी लगाने और पूजा के नियम

तुलसी लगाने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर दिशा या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में लगाना चाहिए. तुलसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर्याप्त धूप आती हो, लेकिन बहुत तीव्र धूप या अंधेरी जगह से बचें. रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और न ही इसके पत्ते तोड़ें. सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Tulsi

Trending news

मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल