Tulsi Rituals: रामा तुलसी बनाम श्यामा तुलसी, कौन सी तुलसी खोलती है धन और सौभाग्य के द्वार?

Tulsi Rituals: हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है. यह न सिर्फ भगवान विष्णु की प्रिय है, बल्कि इसमें मां लक्ष्मी का भी निवास माना जाता है. मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है. तुलसी के दो प्रकार हैं- रामा तुलसी और श्यामा तुलसी. दोनों तुलसियों का अपना अलग-अलग महत्व है. लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि आखिर रामा और श्यामा तुलसी में कौन सी सर्वश्रेष्ठ है. आइए जानते हैं कि रामा और श्यामा तुलसी में से किसे लगाना शुभ और मंगलकारी है और किसे लगाने के धन और भाग्य के द्वार खुलते हैं.

रामा तुलसी

रामा तुलसी के पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इसका स्वाद हल्का मीठा होता है. इससे एक सौम्य और मनमोहक सुगंध निकलती है. इसे “श्री तुलसी” या “उज्ज्वल तुलसी” के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक रूप से इसका संबंध भगवान विष्णु और श्रीराम से माना गया है. मंदिरों में पूजा-अर्चना और घरों में नियमित भक्ति कार्यों में रामा तुलसी का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

श्यामा तुलसी

श्यामा तुलसी के पत्तों का रंग गहरा बैंगनी या काला होता है. यह तुलसी भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे “कृष्ण तुलसी” भी कहा जाता है. इसका स्वाद रामा तुलसी की तुलना में थोड़ा कम मीठा होता है, लेकिन यह औषधीय दृष्टि से बेहद गुणकारी मानी गई है।

घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ?

घर में दोनों ही तुलसियां शुभ मानी जाती हैं और दोनों का आध्यात्मिक महत्व अलग-अलग है. रामा तुलसी को घर में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण को सकारात्मक बनाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है. जबकि, श्यामा तुलसी भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए सर्वोत्तम है और इसे भी घर में लगाना शुभफलदायक माना गया है. अगर घर में रामा तुलसी लगाई जाए और उसकी प्रतिदिन पूजा की जाए, तो परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: घर पर कर रहे हैं तुलसी-शालीग्राम विवाह? भूलकर भी ना करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा शुभ फल

तुलसी लगाने और पूजा के नियम

तुलसी लगाने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर दिशा या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में लगाना चाहिए. तुलसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर्याप्त धूप आती हो, लेकिन बहुत तीव्र धूप या अंधेरी जगह से बचें. रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और न ही इसके पत्ते तोड़ें. सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)