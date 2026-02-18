Ramadan 2026: रमजान में इफ्तार की शुरुआत खजूर खाकर ही क्यों करते हैं, जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक वजह

Ramadan fasting Spiritual Meaning: रमजान का पाक महीना जल्द ही शुरू होने को है. इस महीने का मुसलमान रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जकात करते हैं. इस महीने में संयम रखने का बहुत महत्व है. रोजा रखने की पूरी विधि है. पहले सहरी यानी सुबह का भोजन किया जाता है और फिर पूरे दिन रोजा रखा जाता है इसके बाद दुआ करके इफ्तार किया जाता है यानी शाम को भोजन करके रोजा खोला जाता है. इस तरह से एक रोजा पूरा होता है. रोजा खोलने को लेकर एक सवाल दिमाग में जरूर उठता है कि आखिर क्यों रोजा खजूर खा कर ही खोला जाता है. आइए इसके बारे में जानें कि इसका धार्मिक और साइंटिफिक महत्व क्या है.

खजूर से रोजा खोलने की धार्मिक मान्यता क्या है

इफ्तार के समय अक्सर लोग खजूर खाकर रोजा खोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं. इस्लामिक मान्यता है कि खजूर खाकर रोजा खोलना सुन्नत माना गया है. मान्यता है कि हजरत मुहम्मद को खजूर बेहद पसंद था. वे रोजा खोलने के लिए सबसे पहले खजूर का ही सेवन करते थे. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय में यह परंपरा आज भी जारी है. आज भी लोग इफ्तार को खजूर खाकर ही शुरू करते हैं. इसे पाक माना जाता है.

खजूर से रोजा खोलने के पीछे वैज्ञानिक महत्व

खजूर से रोजा खोलने के पीछे वैज्ञानिक महत्व ये है कि खजूर का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. पूरे दिन रोजा रखा जाता है और शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है. दूसरी तरफ खजूर में प्राकृतिक शुगर होता है जिसे खाकर शरीर में तुरंत ऊर्जा भर जाती है. खजूर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. लंबे समय तक पेट खाली रहता है और जब खजूर खाते हैं पाचन प्रक्रिया सामान्य हो जाती है. रोजा में लंबे समय तक पानी नहीं पी पाने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है और खजूर खाने से शरीर को पोषक तत्व मिलता है. सिरदर्द और थकान दूर होती है. खजूर का विटामिन और मिनरल्स शरीर को शक्ति देता है.

रमजान में रोजा रखने का उद्देश्य

रमजान सिर्फ भूखे-प्यासे रहने का समय नहीं होता है बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्व रखता है. रमजान में रोजा रखने से मन काबू में रखना सिखा जाता है. यह महीना आत्मचिंतन का है और अल्लाह की इबादत का है. इससे आत्मिक शांति मिलती है और इस महीने में जकात करने का यानी दान करने का भी बहुत महत्व है. गरीब और जरूरतमंद लोगों की इस महीने में मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए.

साल 2026 में कब से रमजान?

इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार चलता है ऐसे में रमजान की सही तारीख भी चंद्रमा के दिखने पर ही तय की जाती है. इसी तरह अगर आज भारत में चांद दिख जाता है तो अगले दिन यानी 19 फरवरी 2026 को पहले रोजा रखा जा सकेगा.

