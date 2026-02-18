Advertisement
trendingNow13113768
Hindi Newsधर्मRamadan 2026: रमजान में इफ्तार की शुरुआत खजूर खाकर ही क्यों करते हैं, जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक वजह

Ramadan 2026: रमजान में इफ्तार की शुरुआत खजूर खाकर ही क्यों करते हैं, जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक वजह

Ramadan fasting Spiritual Rules: रमजान का पाक महीना इबादत का महीना है. सब्र और रूहानी सुकून पाने के लिए इस महीने में लोग इबादत के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं. इस महीने में सहरी रोजा और इफ्तार किया जाता है. एक सवाल मन में जरूर उठता है कि लोग रोजे के बाद इफ्तार में सबसे पहले खजूर ही क्यों खाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramadan 2026
Ramadan 2026

Ramadan fasting Spiritual Meaning: रमजान का पाक महीना जल्द ही शुरू होने को है. इस महीने का मुसलमान रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जकात करते हैं. इस महीने में संयम रखने का बहुत महत्व है. रोजा रखने की पूरी विधि है. पहले सहरी यानी सुबह का भोजन किया जाता है और फिर पूरे दिन रोजा रखा जाता है इसके बाद दुआ करके इफ्तार किया जाता है यानी शाम को भोजन करके रोजा खोला जाता है. इस तरह से एक रोजा पूरा होता है. रोजा खोलने को लेकर एक सवाल दिमाग में जरूर उठता है कि आखिर क्यों रोजा खजूर खा कर ही खोला जाता है. आइए इसके बारे में जानें कि इसका धार्मिक और साइंटिफिक महत्व क्या है. 

खजूर से रोजा खोलने की धार्मिक मान्यता क्या है
इफ्तार के समय अक्सर लोग खजूर खाकर रोजा खोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं. इस्लामिक मान्यता है कि खजूर खाकर रोजा खोलना सुन्नत माना गया है. मान्यता है कि हजरत मुहम्मद को खजूर बेहद पसंद था. वे रोजा खोलने के लिए सबसे पहले खजूर का ही सेवन करते थे. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय में यह परंपरा आज भी जारी है. आज भी लोग इफ्तार को खजूर खाकर ही शुरू करते हैं. इसे पाक माना जाता है. 

खजूर से रोजा खोलने के पीछे वैज्ञानिक महत्व
खजूर से रोजा खोलने के पीछे वैज्ञानिक महत्व ये है कि खजूर का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. पूरे दिन रोजा रखा जाता है और शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है. दूसरी तरफ खजूर में प्राकृतिक शुगर होता है जिसे खाकर शरीर में तुरंत ऊर्जा भर जाती है. खजूर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. लंबे समय तक पेट खाली रहता है और जब खजूर खाते हैं पाचन प्रक्रिया सामान्य हो जाती है. रोजा में लंबे समय तक पानी नहीं पी पाने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है और खजूर खाने से शरीर को पोषक तत्व मिलता है. सिरदर्द और थकान दूर होती है. खजूर का विटामिन और मिनरल्स शरीर को शक्ति देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रमजान में रोजा रखने का उद्देश्य
रमजान सिर्फ भूखे-प्यासे रहने का समय नहीं होता है बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्व रखता है. रमजान में रोजा रखने से मन काबू में रखना सिखा जाता है. यह महीना आत्मचिंतन का है और अल्लाह की इबादत का है. इससे आत्मिक शांति मिलती है और इस महीने में जकात करने का यानी दान करने का भी बहुत महत्व है. गरीब और जरूरतमंद लोगों की इस महीने में मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए. 

साल 2026 में कब से रमजान?
इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार चलता है ऐसे में रमजान की सही तारीख भी चंद्रमा के दिखने पर ही तय की जाती है. इसी तरह अगर आज  भारत में चांद दिख जाता है तो अगले दिन यानी 19 फरवरी 2026 को पहले रोजा रखा जा सकेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त, कैसे करें श्रीकृष्ण और राधारानी की पूजा, बरतें कौन सी सावधानियां? जानें

और पढ़ें- Spasht Spasht ketu Gochar 2026: स्पष्ट केतु मघा नक्षत्र में गोचरकर बढ़ाएंगे 4 राशि वालों का सुख, होगी अथाह धन प्राप्ति और मन होगा शांत!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Ramadan 2026

Trending news

'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
IMD
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया