Ramadan Kareem Start Date in India 2026 : 19 फरवरी तारीख बहुत खास है, जिसका इंतजार देश-दुनिया की बड़ी आबादी कर रही है. इसके पीछे कई वजहें हैं, जो हिंदू-मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों से जुड़ी है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:38 AM IST
Aaj 19 February ko kya hai : फरवरी में महाशिवरात्रि मनाई जा चुकी है, साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग चुका है लेकिन अभी भी इस महीने का सबसे खास दिन बाकी है. फरवरी की 19 तारीख व्रत-त्‍योहार के मामले में विशेष है. 19 फरवरी 2026 को एक नहीं 4 खास मौके एक साथ पड़ रहे हैं. इतना ही नहीं यह दिन हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के लिए विशेष है. इसलिए 19 फरवरी को इस महीने की सबसे हैपनिंग तारीख कह सकते हैं. 

19 फरवरी से रमजान शुरू 

इस्‍लाम के सबसे पवित्र महीने रमजान की शुरुआत चांद देखकर होती है. मिडिल ईस्‍ट में चांद नजर आ गया है लेकिन भारत में रमजान महीना 19 फरवरी से शुरू होने की संभावना है. रमजान करीम शुरू होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं, अल्‍लाह की इबादत करते हैं. एक महीने तक सख्‍त रोजे रखने के बाद आखिरी दिन ईद मनाई जाती है. इसे एक महीने के रोजों का इनाम कहा जाता है. इस साल 19 मार्च या 20 मार्च को ईद मनाई जा सकती है. ईद की तारीख भी चांद नजर आने पर ही तय होती है. 

यह भी पढ़ें: जागृत होने वाले हैं राहु, तूफान की तरह होगी रफ्तार, 4 राशि वालों को देंगे सबसे ज्‍यादा धन लाभ

19 फरवरी को ही फुलैरा दूज और शिवाजी जयंती 
 
हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी 19 फरवरी 2026 बहुत खास है. इस दिन 3 बड़े पर्व मनाए जाएंगे. हिंदी कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी को फाल्‍गुन मास के शुक्‍ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिसे फुलैरा दूज कहते हैं. फुलैरा दूज के दिन मथुरा-वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है. इस दिन राधा-कृष्‍ण का फूलों से बेहद सुंदर श्रृंगार किया जाता है और फिर फूलों से होली खेली जाती है. होली से पहले फुलैरा दूज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण खत्‍म लेकिन टेंशन जारी, 4 दिन तक इन लोगों को होगी भारी परेशानी

इसके अलावा 19 फरवरी को श्री रामकृष्ण जयंती और महाराज छत्रपति शिवाजी की जयंती भी है. मराठा साम्राज्‍य के संस्‍थापक महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की यह 396वीं जयंती है. महाराष्‍ट्र में शिवाजी जयंती व्‍यापक स्‍तर पर और बहुत धूमधाम से मनाते हैं. वहीं इस साल 19 फरवरी को ही महान संत और आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती है. स्‍वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को भक्ति, साधना और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग दिखाया. यह भगवान श्री रामकृष्ण की 191वीं जयंती है. इस दिन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में विशेष आयोजन होता है. कुल मिलाकर इस साल 19 फरवरी का दिन प्रेम, भक्ति, आनंद, उल्‍लास, इबादत और आध्यात्मिक चेतना के लिहाज से बेहद खास है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Ramadan 2026

