Ramakrishna Paramahamsa Jayanti 2026: भक्ति में ऐसी शक्ति! न नियम, न मंत्र... बस प्रेम के वश में होकर मां काली को आना पड़ा सेवक के द्वार

Ramakrishna Paramahamsa Jayanti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, रामकृष्ण परमहंस का जन्म फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि (18 फरवरी 1936) को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था. यही वजह है कि हर साल फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है. पंचांग के मुताबिक, इस साल यह तिथि 19 फरवरी को पड़ रही है. रामकृष्ण परमहंस को महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक माना जाता है. कहते हैं कि बचपन से ही इन्हें अध्यात्म में गहरी रुचि थी. यही वजह है कि आगे चलकर उन्हें मां काली के साक्षात दर्शन हुए. रामकृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मां काली उनके हाथों से भोग ग्रहण करती थीं. ऐसे में आइए जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी खास बातें.

भक्ति की पराकाष्ठा

कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी श्रीरामकृष्ण परमहंस की ख्याति उस समय के अंग्रेज शासकों और बड़े विद्वानों तक फैली हुई . उनकी भक्ति की पराकाष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाा जा सकता है कि मां काली खुद उन्हें साक्षात् दर्शन देती थीं. लेकिन अद्भुत सिद्धियों और मां के दर्शनों के बावजूद, रामकृष्ण के मन में वह परम शांति नहीं थी जो समाधि की उच्चतम अवस्था में मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जब नागा साधु तोतापुरी पहुंचे दक्षिणेश्वर मंदिर

कहते हैं कि एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में नागा साधु तोतापुरी जी का आना हुआ. उन्होंने रामकृष्ण की आंखों में छिपी व्याकुलता को तुरंत पहचान लिया. रामकृष्ण ने उन्हें बताया, "मुझे माँ के दर्शन तो होते हैं, लेकिन मेरी समाधि पूर्ण नहीं हो पाती." तोतापुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, "जब तक तुम मां के साकार रूप में अटके रहोगे, तब तक तुम उस निराकार ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाओगे." उन्होंने रामकृष्ण को सलाह दी कि समाधि पूर्ण करने के लिए उन्हें अपने मन में बसी मां काली की छवि का त्याग करना होगा. कोमल हृदय वाले रामकृष्ण ने कहा कि वे अपनी मां (काली) की आज्ञा के बिना ऐसा कुछ नहीं करेंगे. जब उन्होंने मां की प्रतिमा के सामने जाकर यह प्रश्न किया, तो मां काली की दिव्य वाणी गूंजी- "हां पुत्र! जैसा तोतापुरी कहते हैं वैसा ही करो. वही तुम्हें सत्य तक ले जाएंगे."

साक्षात्कार में आती थी ये बाधा

तोतापुरी जी ने रामकृष्ण को ध्यान में बैठने को कहा, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण आंखें मूंदते, मां काली की मनमोहक छवि उनके सामने आ जाती. वे ध्यान भूलकर मां से बातें करने लगते और प्रेम में आंसू बहाने लगते. तोतापुरी जी ने उन्हें आदेश दिया- "अपनी

काल्पनिक ज्ञान-तलवार उठाओ और इस छवि के टुकड़े कर दो." रामकृष्ण ने प्रयास किया, लेकिन हर बार मां की ममता के आगे उनकी ज्ञान-तलवार गिर जाती. वे गुरु से बोले, "महाराज! जब मां सामने आती हैं, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं. मैं उन पर वार कैसे करूं?"

तोतापुरी ने क्यों किया माथे पर प्रहार

इसके बाद तब तोतापुरी जी ने एक अनूठा उपाय निकाला. उन्होंने कहा, "इस बार जब तुम ध्यान में जाओगे और मां प्रगट होंगी, तब मैं तुम्हारे माथे पर चोट करूंगा. उस दर्द को संकेत मानकर तुम तलवार चला देना." रामकृष्ण फिर से ध्यान की अवस्था में चले गए. इस दौरान जैसे ही मां काली की छवि उभरी, तोतापुरी जी ने एक कांच के टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर गहरा कट लगा दिया. उस शारीरिक वेदना ने रामकृष्ण को सचेत किया. उन्होंने तुरंत अपनी चेतना की तलवार उठाई और मां की उस छवि को दो हिस्सों में काट दिया.

यह भी पढ़ें: क्या द्रौपदी के अहंकार ने ली घटोत्कच की जान? जानें महाभारत का वो अनसुना श्राप

3 दिनों तक अखंड समाधि में रहे रामकृष्ण परमहंस

छवि के कटते ही साकार का पर्दा गिर गया और निराकार का प्रकाश फैल गया. रामकृष्ण परमहंस उस वक्त पूर्ण समाधि में लीन हो गए. वे पूरे तीन दिनों तक उसी अवस्था में रहे. जब वे चेतना में लौटे, तो वे सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि परमहंस बन चुके थे. इसके बाद उन्होंने जान लिया कि ईश्वर सिर्फ एक मूर्ति में नहीं, बल्कि कण-कण में व्याप्त हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)