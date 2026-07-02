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बजरंगबली की शक्ति भी जहां पड़ गई थी कम! जब इन शूरवीरों के सामने झुकना पड़ा था वीर हनुमान को

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, परम शक्तिशाली और अजेय माने जाने वाले हनुमान जी को भी मच्छिंद्रनाथ, मेघनाद और भगवान राम के पुत्रों लव-कुश के सामने कुछ खास परिस्थितियों में झुकना या हार स्वीकार करनी पड़ी थी.

Written Byharsh singh
Published: Jul 02, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:35 PM IST
बजरंगबली की शक्ति भी जहां पड़ गई थी कम! जब इन शूरवीरों के सामने झुकना पड़ा था वीर हनुमान को

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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