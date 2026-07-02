/बजरंगबली की शक्ति भी जहां पड़ गई थी कम! जब इन शूरवीरों के सामने झुकना पड़ा था वीर हनुमान को

रामायण की कहानियों में पवनपुत्र हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली और अजेय माना गया है. उनके बल और बुद्धि की गाथाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. राम रावण युद्ध के दौरान बड़े बड़े राक्षस भी उनके सामने टिक नहीं पाए थे.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद बजरंगबली को भी तीन बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जहां उन्हें हार माननी पड़ी थी या झुकना पड़ा था? पौराणिक कथाओं में ऐसे तीन महायोद्धाओं का जिक्र आता है, जिनके सामने हनुमान जी की शक्ति भी काम नहीं आई थी.
पहली कहानी महान संत और तपस्वी मच्छिंद्रनाथ जी की है. एक बार वे भगवान राम की भक्ति में लीन होकर रामेश्वरम के पास समुद्र में स्नान कर रहे थे. वहीं पास में मौजूद हनुमान जी ने एक वानर का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेने की सोची.
हनुमान जी ने अपनी शक्ति से वहां तेज बारिश शुरू कर दी और खुद एक गुफा बनाने का नाटक करने लगे. मच्छिंद्रनाथ जी ने जब उन्हें टोकते हुए ज्ञान दिया, तो हनुमान जी ने उनसे उनकी शक्ति का सबूत मांगते हुए युद्ध की चुनौती दे दी.
इसके बाद दोनों में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन मच्छिंद्रनाथ जी की मंत्र और योग शक्ति के आगे हनुमान जी का हर वार खाली चला गया. अंत में वायुदेव के बीच बचाव के बाद यह युद्ध रुका और यहां हनुमान जी की हार मानी गई.
दूसरी घटना रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद यानी इंद्रजीत से जुड़ी है. जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो उन्होंने वहां की अशोक वाटिका को पूरी तरह उजाड़ दिया था.
इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार का वध भी कर दिया था. इस पर गुस्साए रावण ने अपने सबसे पराक्रमी बेटे मेघनाद को हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए भेजा. युद्ध के दौरान जब मेघनाद का कोई भी अस्त्र काम नहीं आया, तो उसने हनुमान जी पर सीधे ब्रह्मास्त्र चला दिया.
हनुमान जी को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, इसलिए यह अस्त्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था. लेकिन ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने खुद को उसके बंधन में बांधने दिया. तकनीकी रूप से देखा जाए तो यहां मेघनाद उन्हें रोकने में सफल रहा था.
तीसरी और सबसे भावुक कर देने वाली कहानी भगवान श्रीराम के अपने पुत्रों, लव और कुश की है. यह बात उस समय की है जब लंका फतह के बाद अयोध्या में श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था.
यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में घूम रहा था, जिसे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रहे बालक लव और कुश ने पकड़ लिया. घोड़े को छुड़ाने के लिए श्रीराम की पूरी सेना वहां पहुंच गई.
लव कुश के पराक्रम के सामने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे महान योद्धा भी हार गए. जब स्थिति बिगड़ी तो खुद हनुमान जी, भरत और सुग्रीव के साथ युद्ध के मैदान में उतरे.
मैदान में जब हनुमान जी ने इन दोनों छोटे बालकों का अद्भुत पराक्रम देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ. उन्होंने सच जानने के लिए अपनी आँखें बंद कीं और ध्यान लगाया. ध्यान में उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये दोनों बालक कोई साधारण बच्चे नहीं, बल्कि उनके प्रभु श्रीराम और माता सीता के ही अंश हैं.
ये जानने के बाद हनुमान जी के लिए अपने ही प्रभु के बच्चों पर हाथ उठाना असंभव था. उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया और शांत होकर खड़े हो गए. इसके बाद लव और कुश ने उन पर कई प्रहार किए, लेकिन हनुमान जी ने बिना कोई पलटवार किए सब कुछ सह लिया और प्रेम पूर्वक हार स्वीकार कर ली.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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