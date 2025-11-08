Advertisement
Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!

Shri Ram Lxaman Ki katha ramayan: पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्ष तक नहीं सोए थे और न तो कुछ खाया था. वो लक्ष्मण जी ही थे जिन्होंने लंका युद्ध में वीर मेघनाद का वध कर दिया.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:24 PM IST
Ramayan Katha
Ramayan Katha

Ramayan Ki Katha: राम जी को अपने सभी भाइयों से अति प्रेम था. वहीं लक्ष्मण जी अपने भाइया श्रीराम के प्रति हमेशा भक्ति का भाव रखते थे. इस कड़ी में आइए जानें भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच के स्नेह और भइया राम के प्रति लक्ष्मण जी के समर्पण के भाव को दर्शाने वाली एक कथा जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. 

श्री राम और लक्ष्मण जी की कथा
कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि अगस्त्य अयोध्या पहुंचे थे जहां लंका युद्ध के बारे में बात निकली. इसी दौरान ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ही कर सकते थे. हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसमें कोई संशय नहीं कि रावण और कुंभकर्ण अति शक्तिशाली थे लेकिन मेघनाद भ बहुत वीर था जिसका लक्ष्मण ने वध किया. केवल लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति थे जो मेघनाध का संहार कर सकते थे. ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण जी का गुणगान सुनकर राम जी ने प्रसन्न होकर और आश्चर्य से पूछा कि मेघनाद को लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे. जिसपर ऋषि ने राम को विस्तार पूर्वक बताया कि मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था कि ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्षों तक न सोया न हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्षों तक भोजन नहीं कि हो वहीं उसका अंत कर सकता है. इस पर राम जी ने कहा कि 14 वर्षों तक नहीं सोना भी संभव नहीं. इसके अलावा मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को फल-फूल देता था और मैं व सीता पास की कुटिया में ही रहते थे और दूसरी कुटिया में लक्ष्मण रहता था.तब ऋषि अगस्त्य ने राम जी से कहा कि क्यों न स्वयं लक्ष्मण से ही इस बारे में पूछ लिया जाए. लक्ष्मण जी ने तब बताया कि मैंने हमेशा सीता जी के चरणों को ही देखा. तभी मैं उनके आभूषणों को नहीं पहचान पाया था. उन्होंने बताया कि भइया जब आप फल-फूल देकर कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो तो मैं उसे रख लेता था. क्योंकि आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि फल खालो, आपने कहा फल रख लो, मैं बिना आपकी आज्ञा के कभी खाता नहीं था. 14 वर्षों तक न सोने के रहस्य को बताते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि जब आप और सीता माता एक कुटिया में सो रहे होते थे तब में धनुष पर बाण चढ़ाकर बाहर रक्षा में खड़ा होता था. उन्होंने आगे बताया कि वनवास की पहली रात जब आप और मां सीता सो रहे थे तभी निद्रा देवी वहां प्रकट हो गई. मैंने निद्रा देवी से प्रार्थना करते हुए कहा कि देवी आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं पूरे वनवास न सोऊं और अपने प्रिय भाइया और भाभी की रक्षा करता रहूं. जिस पर निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक कोई सोए तो तुम्हारा 14 वर्ष तक जागना संभव हो सकता है. तब मेंने आग्रह किया तो निद्रा देवी ने मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाकर वनवास का हाल बताया. जिस पर उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले 14 वर्ष तक सोती रही. लक्ष्मण ने श्रीराम से यह भी कहा कि गुरु विश्वामित्र से मैंने एक ऐसी विद्या पाई थी जिसकी सहायता से बिना अन्न ग्रहण किए भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है. मैं भी उसी विद्या के कारण अपनी भूख पर नियंत्रण पाया. लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर प्रभु श्रीराम ने स्नेह पूर्वक लक्ष्मण जी को गले से लगाया.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

ramayan katha

