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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: नवरात्र में नौ दिन कर लें सही नियम और विधि से रामायण पाठ, इससे होने वाले फायदों से बदल जाएगी जिंदगी!

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में नौ दिन कर लें सही नियम और विधि से रामायण पाठ, इससे होने वाले फायदों से बदल जाएगी जिंदगी!

Ramayan Path Niyam In Navratri: साल 2026 की चैत्र नवरात्रि पर अगर सच्चे मन से रामायण का पाठ करें तो इसका लाभ जीवन में जल्द दिखने लगेंगे. जानिए रामायण के पाठ का सही नियम और विधि क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:04 AM IST
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Ramayan Path
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Navratri Mein Ramayan Path Kaise Kare: 19 मार्च 2026 यानी आज गुरुवार के दिन से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो गया है और 27 मार्च 2026 को इसका समापन हो जाएगा. नौ दिवसीय इस पर्व पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के नौ दिन रामायण का पाठ करना भी अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. आज नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के बाद सही नियम और विधि से रामायण का पाठ करें. नवरात्र में रामायण का पाठ करना अति शुभ होता है. आइए इस लेख में जानें नवरात्र में रामायण का पाठ किस नियम और विधि से करें.

नवरात्रि में रामायण पढ़ने के नियम

  • नवरात्रि के माता अंबे की आराधना करें और फिर रामजी की पूजा भी विधि विधान से करें. 

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  • नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें.

  • अब मातारानी की पूजा करने के बाद लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर रखे रामायण को लकड़ी की चौकी पर सजाएं.

  • अब रामायण को प्रणाम करें और तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं.

  • रामायण का पाठ इस तरह से करें कि पूरे नौ दिनों में इसका समापन हो जाए. 

  • रामायण पाठ के बीच में एकाग्रता बनाए रखें और किसी और से बातचीत न करें, केवल पाठ करें.

रामायण पाठ का क्या है महत्व (Ramayan Path Signicance)
रामायण पाठ का महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसका पाठ नवरात्र के नौ दिनों में किया जाए. ऐसी मान्यता है कि रामायण का पाठ करने से घर में कोई दुर्घटना या अनहोनी नहीं होती और बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाती है. शत्रु भय नहीं रहता है और राम जी के साथ-साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है. रामायण पाठ का समापन होने पर विधि-विधान से राम जी और रामायण की आरती करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- ये हैं मां दुर्गा के 1008 नाम मंत्र, जिनके जाप से मिलता है समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद, माता करती हैं कृपा!

और पढ़ें- Navratri 2026 Puja Samagri: अभी भी है समय, नोट कर लें नवरात्र की पूजन सामग्री लिस्ट, बिना रुके पूरी होगी मां की उपासना!

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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