Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में नौ दिन कर लें सही नियम और विधि से रामायण पाठ, इससे होने वाले फायदों से बदल जाएगी जिंदगी!

Navratri Mein Ramayan Path Kaise Kare: 19 मार्च 2026 यानी आज गुरुवार के दिन से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो गया है और 27 मार्च 2026 को इसका समापन हो जाएगा. नौ दिवसीय इस पर्व पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के नौ दिन रामायण का पाठ करना भी अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. आज नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के बाद सही नियम और विधि से रामायण का पाठ करें. नवरात्र में रामायण का पाठ करना अति शुभ होता है. आइए इस लेख में जानें नवरात्र में रामायण का पाठ किस नियम और विधि से करें.

नवरात्रि में रामायण पढ़ने के नियम

नवरात्रि के माता अंबे की आराधना करें और फिर रामजी की पूजा भी विधि विधान से करें. Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें.

अब मातारानी की पूजा करने के बाद लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर रखे रामायण को लकड़ी की चौकी पर सजाएं.

अब रामायण को प्रणाम करें और तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं.

रामायण का पाठ इस तरह से करें कि पूरे नौ दिनों में इसका समापन हो जाए.

रामायण पाठ के बीच में एकाग्रता बनाए रखें और किसी और से बातचीत न करें, केवल पाठ करें.

रामायण पाठ का क्या है महत्व (Ramayan Path Signicance)

रामायण पाठ का महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसका पाठ नवरात्र के नौ दिनों में किया जाए. ऐसी मान्यता है कि रामायण का पाठ करने से घर में कोई दुर्घटना या अनहोनी नहीं होती और बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाती है. शत्रु भय नहीं रहता है और राम जी के साथ-साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है. रामायण पाठ का समापन होने पर विधि-विधान से राम जी और रामायण की आरती करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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