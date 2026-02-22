Ramayana Facts: लंका में हनुमान जी ने की थी ये 9 बड़ी लीलाएं, आज भी दी जाती है इनकी मिसाल

Ramayana Facts: रामायण के सुंदरकांड की कथा हमें सिखाती है कि जब आत्मविश्वास और भक्ति का मिलन होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है. जब हनुमानजी को लंका जाने का काम सौंपा गया, तब जामवंतजी ने उन्हें उनकी विस्मृत शक्तियों को याद दिलाया. इसके बाद पवनपुत्र ने हवा के रास्ते जो यात्रा तय की, वह साहस और बुद्धिमानी की एक अमर गाथा बन गई. वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में लंका में हनुमान जी के कई दिलचस्प लीलाओं का जिक्र मिलता है, लेकिन लंका में उनकी 9 लीलाएं बेहद खास मानी जाती हैं. आज के समय में हनुमानजी की इन 9 लीलाओं की मिसाल दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं लंका में हनुमानजी की उन 9 लीलाओं के बारे में.

सुरसा की परीक्षा

लंका जाते वक्त सबसे पहले हनुमानजी का सामना नागमाता सुरसा से हुआ, जो उनकी राह में बाधा बनकर खड़ी हो गई. सुरसा ने उन्हें ग्रास बनाने की जिद की. हनुमानजी ने चालाकी दिखाते हुए अपने शरीर का आकार बढ़ाया और जैसे ही सुरसा ने अपना मुख बड़ा किया, हनुमानजी सबसे छोटा रूप धरकर उनके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए. उनकी इस तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया.

मायावी राक्षसी का संहार

समुद्र के बीच में एक ऐसी राक्षसी (सिंहिका) रहती थी, जो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाईं पकड़कर उन्हें खींच लेती थी. जब उसने हनुमानजी की गति रोकनी चाही, तो बजरंगबली ने उसके छल को पहचान लिया और पल भर में उसका वध कर समुद्र का रास्ता आसान कर दिया.

विभीषण से भेंट

सीता माता की खोज के दौरान हनुमानजी लंका में विभीषण के महल में पहुंचे. वहां 'राम' नाम अंकित देखकर वे समझ गए कि यहां कोई भक्त निवास करता है. विभीषण से मिलकर उन्होंने न सिर्फ अपना परिचय दिया, बल्कि उन्हें भगवान श्रीराम से मिलवाने का वचन भी दिया, जो आगे चलकर युद्ध में निर्णायक साबित हुआ.

माता सीता का शोक निवारण

कठिन खोज के बाद हनुमानजी अशोक वाटिका पहुंचे. वहां उन्होंने शोक में डूबी माता सीता को सांत्वना दी और श्रीराम द्वारा दी गई पहचान (मुद्रिका) उन्हें सौंपी. श्रीराम का संदेश पाकर माता सीता का कष्ट कम हुआ और उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी मुक्ति निकट है.

अशोक वाटिका का विध्वंस

माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमानजी ने वाटिका के फल खाए और रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंका. उन्होंने वहां तैनात राक्षस प्रहरियों को धूल चटा दी, जिससे रावण के दरबार में खलबली मच गई.

अक्षय कुमार का अंत

जब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भारी सेना के साथ हनुमानजी को पकड़ने भेजा, तो मारुति नंदन ने एक विशाल वृक्ष से प्रहार कर पूरी सेना सहित अक्षय कुमार का अंत कर दिया. उनकी भीषण गर्जना से पूरी लंका कांप उठी थी.

मेघनाद से युद्ध

पुत्र वध से क्रोधित रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा. मेघनाद ने हनुमानजी पर ब्रह्मास्त्र (नागपाश) का प्रयोग किया. ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रखने के लिए हनुमानजी अपनी इच्छा से बंध गए और रावण की सभा में पहुंचे. वहां उन्होंने रावण को अपनी मर्यादा और श्रीराम की शरण में जाने की चेतावनी दी.

लंका की लीला

जब रावण ने हनुमानजी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो हनुमानजी ने अपना आकार बढ़ा लिया और जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में छलांग लगा दी. विभीषण के घर को छोड़कर उन्होंने पूरी स्वर्ण नगरी को राख में बदल दिया, जिससे राक्षसों के मन में श्रीराम की शक्ति का भय बैठ गया.

श्रीराम को माता सीता की सूचना देना

लंका दहन के बाद हनुमानजी ने माता सीता से विदा ली और उनकी 'चूड़ामणि' निशानी के तौर पर लेकर समुद्र पार कर वापस आए. उन्होंने भगवान राम को पूरी स्थिति विस्तार से बताई और चूड़ामणि सौंपी. हनुमानजी की इस सेवा से भावविभोर होकर प्रभु ने उन्हें अपने गले से लगा लिया.

