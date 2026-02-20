Ramayana Facts: एक को अमरता और दूसरे को मुक्ति की राह, प्रभु श्रीराम ने कैसे तय किया हनुमानजी और जामवंतजी का भविष्य?

Ramayana Facts: रामायण काल में प्रभु श्रीराम ने अपने कई भक्तों को विभिन्न वरदान और वचन दिए थे. इन भक्तों में पवनपुत्र हनुमान और जामवंतजी का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है. प्रभु श्रीराम ने इन दोनों ही योद्धाओं को न सिर्फ अमरता का वरदान दिया था, बल्कि एक ऐसा वचन भी दिया जिसने त्रेतायुग को द्वापरयुग से जोड़ दिया. कहते हैं कि श्रीराम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, जबकि जामवंतजी को मुक्ति की राह बताई थी. यही वजह है कि रामायण में वर्णित यह प्रसंग बेहद दिलचस्प और अलौलिक है. ऐसे में आइए जानते हैं श्रीराम द्वारा अपने इन दो महान भक्तों को दिए गए उन गुप्त वरदानों और वचनों की अलौकिक पौराणिक कथा क्या है.

हनुमान और जामवंत को चिरंजीवी होने का वरदान

युद्ध के बाद जब प्रभु श्रीराम का पृथ्वी लोक से विदा होने का समय आया, तब उन्होंने हनुमानजी और जामवंतजी को कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहने का आदेश दिया. श्रीराम ने उनसे कहा कि वे जब तक राम-कथा संसार में जीवित है, तब तक वे भक्तों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर ही निवास करेंगे. साथ ही, प्रभु ने उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में जब वे फिर से अवतार लेंगे, तब उनसे मुलाकात जरूर करेंगे. तभी से ये दोनों महान आत्माएं अपने प्रभु के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करने लगीं.

जब जामवंतजी के मन में जागा अहंकार

राम-रावण युद्ध की समाप्ति के बाद जब विदाई की घड़ी आई, तब जामवंतजी के मन में एक अहंकार ने जन्म लिया. उन्होंने प्रभु श्रीराम से कहा, "प्रभु! इतना भीषण युद्ध समाप्त हो गया, परंतु इस युद्ध में मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं आई." जामवंतजी की इस बात का अर्थ था कि उन्हें अपनी शक्ति के अनुरूप कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी ही नहीं मिला. प्रभु श्रीराम उनकी इस भावना को समझ गए कि जामवंतजी के भीतर वीरता को लेकर अहंकार आ गया है.

प्रभु का अद्भुत वचन

जामवंतजी ने अपनी अधूरी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिला और युद्ध करने की इच्छा मन में ही रह गई. इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मुस्कुराए और बोले, "हे जामवंत! तुम्हारी यह इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी. जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा. तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो."

जब कृष्ण बने राम और टूटा अहंकार

भगवान का वचन कभी बेकार नहीं जाता. द्वापर युग में 'शयमंतक मणि' की खोज के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की भेंट एक गुफा में जामवंतजी से हुई. वहां दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया. कहते हैं कि यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला. जामवंतजी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यहां तक कि उनके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगीं. जब वे हारने लगे और थककर चूर हो गए, तब उन्होंने व्याकुल होकर अपने आराध्य प्रभु श्रीराम को पुकारा. भक्त की पुकार सुनते ही श्रीकृष्ण को अपने राम रूप के दर्शन कराने पड़े. प्रभु का दिव्य राम रूप देखकर जामवंतजी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली. उनका अहंकार चूर-चूर हो गया और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े. कहते हैं कि इस तरह प्रभु ने त्रेता में दिए अपने वचन को द्वापर में पूरा किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)