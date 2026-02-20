Advertisement
trendingNow13116979
Hindi Newsधर्मRamayana Facts: एक को अमरता और दूसरे को मुक्ति की राह, प्रभु श्रीराम ने कैसे तय किया हनुमानजी और जामवंतजी का भविष्य?

Ramayana Facts: एक को अमरता और दूसरे को मुक्ति की राह, प्रभु श्रीराम ने कैसे तय किया हनुमानजी और जामवंतजी का भविष्य?

Ramayana Pauranik Katha: रामायण में प्रभु श्रीराम, हनुमान और जामवंत जी का एक प्रसंग बेहद दिलचस्प है. कहते हैं कि श्रीराम ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, जबकि जमवंत को यह वचन दिया था कि द्वापर में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी. आइए जानते हैं हनुमानजी और जामवंत से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramayana Facts: एक को अमरता और दूसरे को मुक्ति की राह, प्रभु श्रीराम ने कैसे तय किया हनुमानजी और जामवंतजी का भविष्य?

Ramayana Facts: रामायण काल में प्रभु श्रीराम ने अपने कई भक्तों को विभिन्न वरदान और वचन दिए थे. इन भक्तों में पवनपुत्र हनुमान और जामवंतजी का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है. प्रभु श्रीराम ने इन दोनों ही योद्धाओं को न सिर्फ अमरता का वरदान दिया था, बल्कि एक ऐसा वचन भी दिया जिसने त्रेतायुग को द्वापरयुग से जोड़ दिया. कहते हैं कि श्रीराम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, जबकि जामवंतजी को मुक्ति की राह बताई थी. यही वजह है कि रामायण में वर्णित यह प्रसंग बेहद दिलचस्प और अलौलिक है. ऐसे में आइए जानते हैं श्रीराम द्वारा अपने इन दो महान भक्तों को दिए गए उन गुप्त वरदानों और वचनों की अलौकिक पौराणिक कथा क्या है.

हनुमान और जामवंत को चिरंजीवी होने का वरदान

युद्ध के बाद जब प्रभु श्रीराम का पृथ्वी लोक से विदा होने का समय आया, तब उन्होंने हनुमानजी और जामवंतजी को कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहने का आदेश दिया. श्रीराम ने उनसे कहा कि वे जब तक राम-कथा संसार में जीवित है, तब तक वे भक्तों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर ही निवास करेंगे. साथ ही, प्रभु ने उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में जब वे फिर से अवतार लेंगे, तब उनसे मुलाकात जरूर करेंगे. तभी से ये दोनों महान आत्माएं अपने प्रभु के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करने लगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

जब जामवंतजी के मन में जागा अहंकार

राम-रावण युद्ध की समाप्ति के बाद जब विदाई की घड़ी आई, तब जामवंतजी के मन में एक अहंकार ने जन्म लिया. उन्होंने प्रभु श्रीराम से कहा, "प्रभु! इतना भीषण युद्ध समाप्त हो गया, परंतु इस युद्ध में मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं आई." जामवंतजी की इस बात का अर्थ था कि उन्हें अपनी शक्ति के अनुरूप कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी ही नहीं मिला. प्रभु श्रीराम उनकी इस भावना को समझ गए कि जामवंतजी के भीतर वीरता को लेकर अहंकार आ गया है.

प्रभु का अद्भुत वचन

जामवंतजी ने अपनी अधूरी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिला और युद्ध करने की इच्छा मन में ही रह गई. इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मुस्कुराए और बोले, "हे जामवंत! तुम्हारी यह इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी. जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा. तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो."

यह भी पढ़ें: जब खुद माता चामुंडा कर रही थीं रावण की रक्षा, तब कैसे हनुमानजी ने जला डाली सोने की लंका? ये है रहस्य

जब कृष्ण बने राम और टूटा अहंकार

भगवान का वचन कभी बेकार नहीं जाता. द्वापर युग में 'शयमंतक मणि' की खोज के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की भेंट एक गुफा में जामवंतजी से हुई. वहां दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया. कहते हैं कि यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला. जामवंतजी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यहां तक कि उनके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगीं. जब वे हारने लगे और थककर चूर हो गए, तब उन्होंने व्याकुल होकर अपने आराध्य प्रभु श्रीराम को पुकारा. भक्त की पुकार सुनते ही श्रीकृष्ण को अपने राम रूप के दर्शन कराने पड़े. प्रभु का दिव्य राम रूप देखकर जामवंतजी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली. उनका अहंकार चूर-चूर हो गया और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े. कहते हैं कि इस तरह प्रभु ने त्रेता में दिए अपने वचन को द्वापर में पूरा किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Ramayana Facts

Trending news

'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
video
VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना