Advertisement
trendingNow13177109
Hindi Newsधर्मRamayana Facts: माता सीता की खोज में लंका क्यों जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

Ramayana Facts: माता सीता की खोज में लंका क्यों जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

Ramayana Facts: रामायण के अनुसार, जीवन में शंका व्यक्ति के सामर्थ्य को बांध देती है, जबकि अटूट निष्ठा असंभव को भी संभव बना देती है. आइए, जानते हैं कि मता सीता की खोज में अंगद लंका क्यों नहीं जी  सके. और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramayana Facts: माता सीता की खोज में लंका क्यों जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

Ramayana Facts: श्रीरामचरितमानस के अनुसार, जब वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंची, तब सबके सामने एक ही प्रश्न था- "कौन इस अथाह सागर को लांघकर लंका जाएगा और सुरक्षित वापस लौटेगा?" वहां उपस्थित सभी योद्धा मंथन कर रहे थे. जब जामवंत ने सामर्थ्य की बात पूछी, तब युवराज अंगद ने एक ऐसी बात कही जो आज भी कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है. अंगद ने कहा- "अंगद कहइ जाउ मैं पारा, जिय संसय कछु फिरती बारा". यानी अंगद ने स्वीकार किया कि उनमें लंका जाने का बल तो है, लेकिन लौटने को लेकर उनके मन में गहरा संदेह है. आखिर अपार शक्ति के स्वामी बाली-पुत्र को अपनी वापसी पर शक क्यों था? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प पौराणिक प्रसंग मिलता है. आइए जानते हैं इक दिलचस्प प्रसंग को.

देवगुरु बृहस्पति का अद्भुत श्राप

पौराणिक कथाओं के अनुसार, अंगद और रावण का पुत्र अक्षयकुमार कभी देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में साथ पढ़ते थे. स्वभाव से उग्र अंगद का अक्सर अक्षयकुमार से विवाद हो जाता था. एक बार जब विवाद बढ़ा, तो गुरुदेव ने अंगद को संयम बरतने की सलाह दी. लेकिन, अंगद ने फिर से अक्षयकुमार की पिटाई कर दी. इस अनुशासनहीनता और बार-बार के विवाद से क्रोधित होकर देवगुरु बृहस्पति ने अंगद को श्राप दिया कि- "यदि भविष्य में कभी तुमने अक्षयकुमार पर प्रहार किया, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी." समुद्र तट पर अंगद ने यही रहस्य जामवंत को बताया।.उन्होंने कहा, "लंका जाने पर मेरा सामना अक्षयकुमार से होना निश्चित है और उस श्राप के कारण मेरा जीवित लौटना असंभव होगा."

जामवंत की कूटनीति

Add Zee News as a Preferred Source

अंगद के इस व्यक्तिगत कारण के अलावा, जामवंत एक कुशल नीतिज्ञ भी थे. उन्होंने विचार किया कि अंगद वानर सेना के युवराज हैं. कूटनीति के अनुसार, सेना के भविष्य और राज्य के उत्तराधिकारी को दूत बनाकर भेजना उचित नहीं था. अगर  युवराज को कुछ हो जाता, तो पूरी सेना का मनोबल टूट सकता था.

श्रद्धा और शक्ति का उदय

अंगद की दुविधा सुनकर जामवंत ने पवनपुत्र हनुमान की ओर देखा. उन्होंने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई. हनुमान जी के पास न तो कोई श्राप का भय था और न ही पद का अहंकार. वे केवल 'राम काज' के लिए समर्पित थे. 

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का वो इकलौता तारा जो कभी जगह नहीं बदलता! जानिए विष्णु भक्त ध्रुव के अमर होने की पौराणिक गाथा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Ramayana Facts

Trending news

विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral LIVE: तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका आशा भोसले का पार्थिव शरीर, नम आंखों से विदा देने पहुंचे दिग्गज
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral LIVE: तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका आशा भोसले का पार्थिव शरीर, नम आंखों से विदा देने पहुंचे दिग्गज
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
weather update
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
Mehbooba Mufti
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज
Manish Tiwari
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज