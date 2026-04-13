Ramayana Facts: माता सीता की खोज में लंका क्यों जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

Ramayana Facts: श्रीरामचरितमानस के अनुसार, जब वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंची, तब सबके सामने एक ही प्रश्न था- "कौन इस अथाह सागर को लांघकर लंका जाएगा और सुरक्षित वापस लौटेगा?" वहां उपस्थित सभी योद्धा मंथन कर रहे थे. जब जामवंत ने सामर्थ्य की बात पूछी, तब युवराज अंगद ने एक ऐसी बात कही जो आज भी कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है. अंगद ने कहा- "अंगद कहइ जाउ मैं पारा, जिय संसय कछु फिरती बारा". यानी अंगद ने स्वीकार किया कि उनमें लंका जाने का बल तो है, लेकिन लौटने को लेकर उनके मन में गहरा संदेह है. आखिर अपार शक्ति के स्वामी बाली-पुत्र को अपनी वापसी पर शक क्यों था? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प पौराणिक प्रसंग मिलता है. आइए जानते हैं इक दिलचस्प प्रसंग को.

देवगुरु बृहस्पति का अद्भुत श्राप

पौराणिक कथाओं के अनुसार, अंगद और रावण का पुत्र अक्षयकुमार कभी देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में साथ पढ़ते थे. स्वभाव से उग्र अंगद का अक्सर अक्षयकुमार से विवाद हो जाता था. एक बार जब विवाद बढ़ा, तो गुरुदेव ने अंगद को संयम बरतने की सलाह दी. लेकिन, अंगद ने फिर से अक्षयकुमार की पिटाई कर दी. इस अनुशासनहीनता और बार-बार के विवाद से क्रोधित होकर देवगुरु बृहस्पति ने अंगद को श्राप दिया कि- "यदि भविष्य में कभी तुमने अक्षयकुमार पर प्रहार किया, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी." समुद्र तट पर अंगद ने यही रहस्य जामवंत को बताया।.उन्होंने कहा, "लंका जाने पर मेरा सामना अक्षयकुमार से होना निश्चित है और उस श्राप के कारण मेरा जीवित लौटना असंभव होगा."

जामवंत की कूटनीति

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अंगद के इस व्यक्तिगत कारण के अलावा, जामवंत एक कुशल नीतिज्ञ भी थे. उन्होंने विचार किया कि अंगद वानर सेना के युवराज हैं. कूटनीति के अनुसार, सेना के भविष्य और राज्य के उत्तराधिकारी को दूत बनाकर भेजना उचित नहीं था. अगर युवराज को कुछ हो जाता, तो पूरी सेना का मनोबल टूट सकता था.

श्रद्धा और शक्ति का उदय

अंगद की दुविधा सुनकर जामवंत ने पवनपुत्र हनुमान की ओर देखा. उन्होंने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई. हनुमान जी के पास न तो कोई श्राप का भय था और न ही पद का अहंकार. वे केवल 'राम काज' के लिए समर्पित थे.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)