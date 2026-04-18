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Hindi Newsधर्मRamayana: क्या था त्रिजटा का वो रहस्यमयी सपना, जिसने उसे राक्षसी से मां बना दिया? पढ़ें दिलचस्प कथा

Ramayana: क्या था त्रिजटा का वो रहस्यमयी सपना, जिसने उसे राक्षसी से मां बना दिया? पढ़ें दिलचस्प कथा

Ramayana Trijata Story: त्रिजटा लंका की वह राक्षसी थीं जिन्होंने मुश्किल समय में माता सीता को मां जैसा प्यार दिया और अपनी बुद्धिमानी से उनकी जान बचाई. रामायण में एक प्रसंग आता है कि माता सीता ने त्रिजटा को मां करकर पुकारा था. आइए जानते हैं इसके पीछे की मुख्य वजह. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:01 PM IST
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Ramayana: क्या था त्रिजटा का वो रहस्यमयी सपना, जिसने उसे राक्षसी से मां बना दिया? पढ़ें दिलचस्प कथा

Ramayana Facts: रामायण के महाकाव्य में राम की वीरता और रावण के अहंकार की चर्चा मुख्य रूप से होती है. इनके अलावा भी रामायण में कुछ पात्र भी हैं जिनके बिना यह गाथा अधूरी रहती. इन्हीं में से एक विलक्षण व्यक्तित्व है- जटा. लंका की एक राक्षसी होने के बावजूद, त्रिजटा ने इतिहास में वह स्थान प्राप्त किया जो बड़े-बड़े ऋषियों को भी सुलभ नहीं हुआ. दरअसल, रामायण महाकाव्य में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार,माता सीता ने एक बार त्रिजटा को माता कहकर पुकारा था. हालांकि, इस बात से आजकल अधिकांश लोग अनजान हैं कि आखिर माता सीता ने राक्षसी त्रिजटा को मां क्यों कहा था. ऐसे में अगर आप भी रामायण के इस दिलचस्प प्रसंग को नहीं जानते हैं, तो अभी जान लीजिए.

राक्षसी कुल में जन्मी एक ममतामयी छवि

रामायण महाकाव्य के अनुसार, त्रिजटा लंकाधिपति रावण की सेवा में नियुक्त एक वृद्धा राक्षसी थीं, जिन्हें अशोक वाटिका का पहरा देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था. उनके पूर्वज पीढ़ियों से लंका की सेवा में थे. 'त्रिजटा' नाम के पीछे उनके तीन विशेष गुणों का प्रभाव माना जाता है- ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और धर्म-अधर्म की गहरी समझ. इन्हीं गुणों के कारण वे राक्षसों के क्रूर समाज में भी एक साध्वी जैसा आचरण करती थीं.

माता सीता ने क्यों पुकारा 'मां'

कथा के अनुसार, जब माता सीता अशोक वाटिका में विरह और शोक की अग्नि में जल रही थीं, तब रावण की अन्य दासियां उन्हें डराने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य करती थीं. ऐसे कठिन समय में केवल त्रिजटा ही थीं, जिन्होंने सीता जी को सांत्वना दी. एक प्रसंग आता है जब अत्यंत दुखी होकर सीता जी ने त्रिजटा से चिता सजाने में सहायता मांगी, तब त्रिजटा ने एक सगी मां की भांति उन्हें धैर्य बंधाया और आत्मघाती कदम उठाने से रोका. उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और संरक्षण के कारण जगतजननी सीता ने उन्हें 'मां' कहकर पुकारा.

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सीता की सुरक्षा में त्रिजटा का योगदान

त्रिजटा सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने रणनीतिक रूप से भी माता सीता की सहायता की. उन्होंने सीता जी को आश्वस्त किया कि एक पुराने श्राप के कारण रावण उनकी अनुमति के बिना उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता. उन्होंने अन्य राक्षसनियों को सीता जी को परेशान करने से रोका और उन्हें अपनी मर्यादा में रहने की चेतावनी दी. इसके अलावा विभीषण और राम के खेमे की शुभ सूचनाएं गुप्त रूप से सीता जी तक पहुंचाकर उनके मनोबल को बनाए रखा.

वह स्वप्न जिसने लंका के विनाश की घोषणा की

रामचरितमानस में त्रिजटा के एक दिव्य स्वप्न का उल्लेख मिलता है. "सपने वानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी". उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने पूरी लंका को भस्म कर दिया है और रावण की राक्षसी सेना का समूल नाश हो गया है. यह मात्र एक सपना नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक सटीक भविष्यवाणी थी, जिसने रावण के अहंकार के पतन की नींव रख दी थी.

यह भी पढ़ें: माता सीता की खोज में लंका क्यों नहीं जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

रावण के छल का पर्दाफाश

युद्ध के दौरान रावण ने मायावी शक्ति का प्रयोग कर श्री राम का कटा हुआ नकली माथा सीता जी के सामने प्रस्तुत किया, ताकि वे हार मान लें. लेकिन त्रिजटा ने अपनी दूरदृष्टि से इस माया को पहचान लिया और सीता जी को सच बताकर उन्हें हताश होने से बचा लिया.

भक्ति और सम्मान का प्रतीक

रामायण के युद्ध के पश्चात, त्रिजटा ने अपना शेष जीवन धर्म और प्रभु भक्ति में व्यतीत किया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज भी काशी (वाराणसी) में त्रिजटा का मंदिर स्थित है. यहां भक्त, विशेषकर महिलाएं, अपने सुहाग की लंबी आयु और परिवार की रक्षा के लिए उनकी पूजा करती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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