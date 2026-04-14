Ramayana Facts: राम और लक्ष्मण के अलगाव की वो अनसुनी कहानी, जब काल के कारण दो भाई हमेशा के लिए बिछड़ गए

Ramayana Facts: रामाणय में वर्णित कथा के अनुसार, जब भरत जी ने लवणासुर के वध का प्रस्ताव रखा, तब शत्रुघ्न ने बीच में बोलकर मर्यादा तोड़ दी, जिसकी सजा के रूप में श्री राम ने उन्हें वध के बाद मथुरा का राजा बनाकर खुद से दूर भेज दिया. आसान शब्दों में कहें तो, बड़ों के सम्मान में चुप न रहने की एक छोटी सी गलती ने शत्रुघ्न को अपने प्रिय भाई राम से हमेशा के लिए अलग कर दिया. पढ़िए दिलचस्प प्रसंग.
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Ramayana Facts: 14 वर्षों के लंबे वनवास के उपरांत जब अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई, तब एक दिन राजसभा में ऋषियों का आगमन हुआ. ऋषियों ने अत्यंत व्याकुल होकर लवणासुर नामक दैत्य के भीषण अत्याचारों का की कहानी सुनाई. ऋषियों की व्यथा सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें निर्भय किया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों से पूछा कि इस आतातायी का वध करने का उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? इस प्रश्न के उत्तर में जब शत्रुघ्न ने अपनी बात रखी, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि प्रभु राम को न चाहते हुए भी अपने प्रिय छोटे भाई को स्वयं से दूर भेजना पड़ा. आइए जानते हैं कि आखिर श्रीराम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को देश निकाला क्यों दे दिया, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी. आइए, जानते हैं रामायण में वर्णित दिलचस्प कथा.
शत्रुघ्न का व्यक्तित्व स्वभावतः लक्ष्मण जी के समान ही तेजस्वी और भावुक था. जहां लक्ष्मण ने वन में राम की सेवा की, वहीं शत्रुघ्न ने अयोध्या में रहकर भरत जी की सेवा को ही अपना धर्म माना. उनके भीतर भी वही क्षत्रिय तेज था जो अन्याय को सह नहीं पाता था. वनवास के दौरान जब राम और शत्रुघ्न मिले थे, तब प्रभु राम ने उनकी उग्रता को भांपते हुए उन्हें माता जानकी की शपथ देकर माता कैकेयी की सेवा करने का निर्देश दिया था, जिसका शत्रुघ्न ने आजीवन पालन किया.
जब सभा में लवणासुर के वध की बात उठी, तब भरत जी ने आगे बढ़कर विनम्रतापूर्वक कहा, "हे प्रभु! मुझे आज्ञा दें, मैं उस असुर का विनाश कर ऋषियों को भयमुक्त करूंगा." तभी अचानक शत्रुघ्न भावुकता के वशीभूत होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए. उन्होंने भरत जी के प्रस्ताव के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे स्वयं लवणासुर का वध करने जाएंगे. शास्त्र सम्मत मर्यादा के अनुसार, जब बड़े भाई ने किसी कार्य का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया हो, तो छोटे भाई का बीच में बोलना अनुचित माना जाता है. शत्रुघ्न ने अनजाने में भरत जी की बात काटकर मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था.
श्री राम ने शत्रुघ्न के इस उत्साह को देखा, लेकिन मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने एक कड़ा निर्णय लिया. प्रभु ने कहा, "शत्रुघ्न! अगर तुम भरत को विश्राम देना चाहते हो, तो अवश्य ही तुम युद्ध के लिए जाओ. मगर नीति के अनुसार, उस क्षेत्र को जीतने के बाद तुम्हें वहां के राजा के रूप में शासन करना होगा." भगवान राम ने आदेश दिया कि लवणासुर के वध के बाद मधुपुरी (मथुरा) के नए राज्य पर शत्रुघ्न का राज्याभिषेक किया जाएगा. यह सुनकर शत्रुघ्न को अपनी भूल का आभास हुआ. उन्हें समझ आया कि बड़े भाई के होते हुए बीच में बोलना अनुचित था, जिसका फल उन्हें राज्याभिषेक के रूप में देश निकाला के रूप में मिला. उन्होंने ग्लानि के साथ स्वीकार किया कि राम जी से दूर जाना उनके लिए किसी दंड से कम नहीं था, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करना उससे भी बड़ा पाप होता.
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भगवान राम ने शत्रुघ्न को शत्रु का नाश करने की विशेष युक्ति समझाई और उन्हें एक दिव्य बाण देकर विदा किया. रास्ते में च्यवन ऋषि के आश्रम में रुककर शत्रुघ्न ने उस असुर की शक्तियों का रहस्य जाना. जब लवणासुर बिना किसी अस्त्र के शिकार के लिए निकला था, तभी शत्रुघ्न ने उसे युद्ध के लिए ललकारा. दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ. आखिरकार, शत्रुघ्न ने श्री राम द्वारा दिए गए बाण का संधान किया और उसे लवणासुर के हृदय के पार कर दिया. इस प्रकार आतातायी का अंत हुआ और शत्रुघ्न ने वहां एक समृद्ध नगरी की स्थापना की, हालांकि उनके मन में प्रभु राम से दूर होने की टीस सदैव बनी रही.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)