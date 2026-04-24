Ramayana Facts: क्या सीता हरण के समय हनुमान जी वास्तव में वहां मौजूद थे? जानिए रामायण का सच

Ramayana Facts: पौराणिक ग्रंथ रामायण महाकाव्य में श्रीराम, सीता और रावण से जुड़े कई रोचक कथाओं का जिक्र मिलता है. रामायण का सीता-हरण प्रसंग बहद संवेदनशील और कौतुहल पैदा करने वाला है. सीता-हरण से जुड़ा प्रसंग अक्सर लोगों को यह सोचने के लिए विवश कर देता है कि आखिर रावण जब सीता माता को लेकर लंका ले जा रहा था, तो क्या हनुमान जी पुष्पक विमान के नीचे मौजूद थे. साथ ही अगर हनुमान जी वहां मौजूद थे तो रावण ने उन्हें क्यों नहीं देखा. सीता हरण से जुड़ा यह प्रसंग सुनने में दिलचस्प होने के साथ-साथ धार्मिक ग्रंथो और लोक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में आइए, जानते हैं लोक कथाओं के रूप में वर्णित सीता हरण से जुड़े इस प्रसंग के बारे में विस्तार से.

जानिए वाल्मीकि रामायण का सच

वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जिसमें यह जिक्र हो कि सीता हरण के समय हनुमान जी मौजूद थे. शास्त्रों के मुताबिक, दरअसल सीता हरण की घटना उस समय की है जब हनुमान जी का जन्म भी नहीं हुआ था. वाल्मीकि रामायण के अनुसार,जब पहली बार प्रभु श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता होती है, तब हनुमान जी का पहला परिचय होता है. ऐसे में मूल रामायण के अनुसार उस वक्त हनुमान जी का वहां उपस्थित होना असंभव जैसा लगता है.

सीता हरण से जुड़ी यह कथा कहां से आई

सीता हरण से जुड़ा यह प्रसंग विशेष तौर पर लोककथाओं, कुछ भक्ति ग्रंथो और बाल रामायण में देखने को मिलता है. ऐसी कथाओं का उद्देश्य इतिहास को बताना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संदेश देना है. सीता हरण से जुड़ी यह कथा मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और काल्पनिक है. समय के साथ ऐसी कथाओं को लोगों ने अपना लिया.

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लोककथाओं में क्या है जिक्र

प्रचलित लोक कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सीता हरण के वक्त हनुमान जी अदृश्य रूप में पुष्पक विमान में मौजूद थे. कहा जाता है कि उन्हें भविष्य में भगवान श्रीराम की सेवा के लिए वहां भेजा गया था. इसमेंके साथ ही एक और कारण रावण के अहंकार का बताया जाता है. कहते हैं कि रावण अपने घमंड में इतना चूर था कि उसे आपपास की साधारण वस्तुएं दिखाई ही नहीं देती थीं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)