Ramayana Facts: राम विष्णु के तो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, मगर क्या आप जानते हैं भरत और शत्रुघ्न किसके रूप थे?

Ramayana Facts: भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है. उनके आदर्श चरित्र और धर्मपरायणता के कारण ही उन्हें यह गौरवपूर्ण संज्ञा दी गई है. वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के चार पुत्र थे, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है. वैसे तो यह सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न के अलौकिक स्वरूप को लेकर बहुत कम लोग जानते हैं. अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है कि आखिर भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे. ऐसे में अगर आप भी इस बात से अब तक अनजान हैं, तो अभी जान लीजिए.

राम,लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की माता कौन?

अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थीं- कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी. कहा जाता है कि इन चारों राजकुमारों का जन्म पुत्रकामेष्टि यज्ञ से प्राप्त प्रसाद के फलस्वरूप हुआ था. माता कौशल्या की कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया. माता सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्र हुए- लक्ष्मण और शत्रुघ्न. जबकि, भरत माता कैकेयी के पुत्र थे.

किसके अवतार थे भरत जी?

धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, राजा भरत को भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र 'सुदर्शन चक्र' का अवतार माना गया है. जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए, तब भरत ने राजपाट स्वीकार करने के बजाय भगवान की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा. सुदर्शन चक्र जिस प्रकार बुराइयों का विनाश कर धर्म की रक्षा करता है, उसी प्रकार भरत ने नंदीग्राम में रहकर कठिन तपस्या की और अयोध्या की व्यवस्था को सुरक्षित रखा. माना जाता है कि चक्र का गुण 'तेज और शासन' है, इसीलिए प्रभु की अनुपस्थिति में अयोध्या के शासन को संभालने का सामर्थ्य सुदर्शन के अवतार भरत में ही था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: माता सीता की खोज में लंका क्यों नहीं जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

पांचजन्य के अवतार माने जाते हैं शत्रुघ्न

प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित 'पाञ्चजन्य शंख' का अवतार माना जाता है. जिस प्रकार शंख की ध्वनि मंगलकारी होती है और नकारात्मकता को दूर करती है, उसी प्रकार शत्रुघ्न ने हमेशा मौन रहकर सेवा का मार्ग चुना. भगवान राम के वन गमन के बाद, शत्रुघ्न ने बड़े भाई भरत की सेवा को ही अपना धर्म माना. उन्होंने न सिर्फ राज्य की आंतरिक सुरक्षा संभाली, बल्कि संकट के समय एक रक्षक की भूमिका निभाई. शंख को विजय और शांति का प्रतीक माना जाता है, और शत्रुघ्न का व्यक्तित्व भी वैसा ही शांत लेकिन अडिग था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)