Advertisement
trendingNow13117962
Hindi Newsधर्मRamayana Facts: क्या आप जानते हैं श्री राम ने कहां किया था वानर सेना का गठन? जानें इस स्थान से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

Ramayana Facts: क्या आप जानते हैं श्री राम ने कहां किया था वानर सेना का गठन? जानें इस स्थान से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

Ramayana Facts: रामायण में कई स्थानों कि उल्लेख हैं, जहां से प्रभु श्रीराम का गहरा नाता रहा है. कहते हैं कि श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विशेष योजना बनाई थी. योजना के तहत उन्होंने वानर सेना का गठन किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीराम ने किस स्थान पर वानर सेना का गठन किया था? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramayana Facts: क्या आप जानते हैं श्री राम ने कहां किया था वानर सेना का गठन? जानें इस स्थान से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

Ramayana Facts: रामायण महाकाव्य में प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों का जिक्र मिलता है. शास्त्र-पुराणों में भगवान श्रीराम से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों का भी उल्लेख मिलता है. इस महाकाव्य के मुताबिक, भगवान श्रीराम ने रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष योजना बनाई थी. कहा जाता है कि जब भगवान श्रीराम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने वानर सेना का गठन किया. यही वनर सेना लंका नरेश रावण के लिए काल बन कई थी. कहते हैं कि रावण को पराजित करने और लंका पर विजय पाने में वानर सेना की अहम भूमिका था. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर श्रीराम ने किस स्थान पर वानर सेना का गठन किया था? अक्सर लोग इस बात से अंजान हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस प्रसंग को.

कहां हुआ था वानर सेना का गठन

भगवान श्रीराम की अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा का प्रसंग बेहद दिलचस्प है. रामायण में दिए गए साक्ष्यों के अनुसार, वनवास के दौरान श्रीराम ने जिन स्थानों पर विश्राम किया या जहां महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं. ऐसे 200 से अधिक जगहों की पहचान की गई है. इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है कोडीकरई. इसका संबंध वानर सेना के गठन से है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर्वत पर मिले थे हनुमान और सुग्रीव

रामायण के मुताबिक, ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान जी और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी. जिसके बाद श्रीराम ने वानर सेना को एकजुट किया और लंका की दिशा में निकल पड़े. रास्ते में एक ऐसा पड़ाव आया जिसे आज हम 'कोडीकरई' के नाम से जानते हैं. यहां पर श्रीराम ने न सिर्फ विश्राम किया, बल्कि वानर सेना के गठन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. कोडीकरई वह स्थान है जहां श्रीराम ने विशाल वानर सेना को व्यवस्थित किया. यहां प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग काम सौंपे गए. समुद्र तट पर स्थित इस स्थान पर श्रीराम ने अपनी सेना के सेनापतियों के साथ गहन चर्चा की. इसमें लंका पर विजय पाने के लिए आगे का मार्ग कैसा होना चाहिए, इस बात पर विमर्श किया गया.

यह भी पढ़ें: क्या है महादेव के 11 रुद्र अवतारों की महिमा, ज्योतिर्लिंगों से कैसे अलग है एकादश रुद्र, जानें महत्व

श्रीराम ने वारन सेना को दिए ये निर्देश

रामायण के अनुसार, कोडीकरई में पड़ाव डालने के बाद श्रीराम की सेना ने उस क्षेत्र का बारीकी से सर्वेक्षण किया. लंबी चर्चा और भौगोलिक परिस्थितियों के आकलन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्थान समुद्र पार करने के लिए भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है. यहां की समुद्री गहराई रामसेतु के निर्माण के लिए उचित नहीं थी. इस निर्णय के बाद प्रभु श्रीराम ने कोडीकरई से अपनी सेना को रामेश्वरम की ओर बढ़ने का आदेश दिया, जहां आखिरकार समुद्र पर सेतु का निर्माण संभव हो सका.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Ramayana Facts

Trending news

टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़