Ramayana Facts: क्या आप जानते हैं श्री राम ने कहां किया था वानर सेना का गठन? जानें इस स्थान से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

Ramayana Facts: रामायण महाकाव्य में प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों का जिक्र मिलता है. शास्त्र-पुराणों में भगवान श्रीराम से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों का भी उल्लेख मिलता है. इस महाकाव्य के मुताबिक, भगवान श्रीराम ने रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष योजना बनाई थी. कहा जाता है कि जब भगवान श्रीराम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने वानर सेना का गठन किया. यही वनर सेना लंका नरेश रावण के लिए काल बन कई थी. कहते हैं कि रावण को पराजित करने और लंका पर विजय पाने में वानर सेना की अहम भूमिका था. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर श्रीराम ने किस स्थान पर वानर सेना का गठन किया था? अक्सर लोग इस बात से अंजान हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस प्रसंग को.

कहां हुआ था वानर सेना का गठन

भगवान श्रीराम की अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा का प्रसंग बेहद दिलचस्प है. रामायण में दिए गए साक्ष्यों के अनुसार, वनवास के दौरान श्रीराम ने जिन स्थानों पर विश्राम किया या जहां महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं. ऐसे 200 से अधिक जगहों की पहचान की गई है. इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है कोडीकरई. इसका संबंध वानर सेना के गठन से है.

इस पर्वत पर मिले थे हनुमान और सुग्रीव

रामायण के मुताबिक, ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान जी और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी. जिसके बाद श्रीराम ने वानर सेना को एकजुट किया और लंका की दिशा में निकल पड़े. रास्ते में एक ऐसा पड़ाव आया जिसे आज हम 'कोडीकरई' के नाम से जानते हैं. यहां पर श्रीराम ने न सिर्फ विश्राम किया, बल्कि वानर सेना के गठन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. कोडीकरई वह स्थान है जहां श्रीराम ने विशाल वानर सेना को व्यवस्थित किया. यहां प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग काम सौंपे गए. समुद्र तट पर स्थित इस स्थान पर श्रीराम ने अपनी सेना के सेनापतियों के साथ गहन चर्चा की. इसमें लंका पर विजय पाने के लिए आगे का मार्ग कैसा होना चाहिए, इस बात पर विमर्श किया गया.

श्रीराम ने वारन सेना को दिए ये निर्देश

रामायण के अनुसार, कोडीकरई में पड़ाव डालने के बाद श्रीराम की सेना ने उस क्षेत्र का बारीकी से सर्वेक्षण किया. लंबी चर्चा और भौगोलिक परिस्थितियों के आकलन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्थान समुद्र पार करने के लिए भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है. यहां की समुद्री गहराई रामसेतु के निर्माण के लिए उचित नहीं थी. इस निर्णय के बाद प्रभु श्रीराम ने कोडीकरई से अपनी सेना को रामेश्वरम की ओर बढ़ने का आदेश दिया, जहां आखिरकार समुद्र पर सेतु का निर्माण संभव हो सका.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)