Ramayana Facts: श्री राम के चरणों में छिपे थे ब्रह्मांड के ये 48 दिव्य चिह्न, क्या आप जानते हैं इनके पीछे का रहस्य?

Ramayana Facts: कहते हैं कि प्रभु श्रीराम के चरणों की महिमा अनंत है. गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रीरामचरितमानस में मुख्य रूप से उनके चरणों के 5 पावन चिह्नों (ध्वज, वज्र, अंकुश, कमल और ऊर्ध्व रेखा) का उल्लेख किया है. लेकिन, अन्य पौराणिक और भक्ति ग्रंथों में भगवान के चरणों में कुल 48 दिव्य चिह्नों का जिक्र मिलता है. इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि श्रीराम के दाहिने पैर के चिह्न माता सीता के बाएं पैर में हैं और प्रभु के बाएं पैर के चिह्न जानकी जी के दाहिने पैर में हैं. ऐसे में आइए, भगवान श्रीराम के इन कल्याणकारी चरण-चिह्नों और उनके आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं.

श्रीराम के दक्षिण (दाहिने) चरण के 24 शुभ चिह्न

ऊर्ध्व रेखा- गुलाबी रंग की यह रेखा भवसागर से मुक्ति और महायोग की सिद्धि प्रदान करती है.

स्वस्तिक- पीला रंग, जो मंगल और परम कल्याण की राह पर ले जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अष्टकोण- लाल-सफेद यंत्र रूप, जिसके ध्यान से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं.

श्रीलक्ष्मीजी- लालिमा युक्त यह चिह्न समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है.

हल- सफेद रंग का यह चिह्न विजय और शुद्ध विज्ञान का प्रतीक है.

मूसल- धुएं के रंग जैसा यह चिह्न शत्रुओं के नाश में सहायक है.

सर्प- सफेद रंग का यह चिह्न भक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है.

शर (बाण)- बहुरंगी यह चिह्न शत्रुओं पर विजय दिलाता है.

अम्बर (वस्त्र)- नीला रंग, जो भय का नाश कर सुरक्षा प्रदान करता है.

कमल- प्रसन्नता और यश की वृद्धि करने वाला कोमल चिह्न.

रथ- अदम्य पराक्रम और गतिशीलता का प्रतीक.

वज्र- पापों को नष्ट करने वाला और बल प्रदान करने वाला दिव्य चिह्न.

यव (जौ)- मोक्ष प्रदाता और समस्त संपत्तियों का निवास स्थान.

कल्पवृक्ष- हरा रंग, जो चारों पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को पूर्ण करता है.

अंकुश- मन पर नियंत्रण और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में सहायक.

ध्वजा- कीर्ति और विजय का प्रतीक.

मुकुट- सुनहरे रंग का यह चिह्न परम पद की प्राप्ति कराता है.

चक्र- शत्रुओं का दमन करने वाला सुदर्शन रूप.

सिंहासन- मान-सम्मान और प्रभुत्व का प्रतीक.

यमदंड- यम-यातनाओं से मुक्ति और निर्भयता प्रदान करने वाला.

चामर- ऐश्वर्य और वैचारिक निर्मलता का प्रदाता.

छत्र- त्रिबिध तापों (दैहिक, दैविक, भौतिक) से रक्षा करने वाला.

नर (पुरुष)- सात्विक गुणों और भक्ति का संचार करने वाला.

जयमाला- उत्सव और प्रभु के श्रृंगार में प्रीति जगाने वाला चिह्न.

यह भी पढ़ें: लंका में हनुमान जी ने की थी ये 9 बड़ी लीलाएं, आज भी दी जाती है इनकी मिसाल

श्रीराम के बाएं पैर के 24 शुभ चिह्न

सरयू- श्वेत वर्ण, जो कलयुग के पापों का नाश कर भक्ति प्रदान करता है.

गोपद- कामधेनु का प्रतीक, जो पुण्य और मुक्ति दिलाता है.

पृथ्वी- क्षमा और धैर्य के गुणों का विकास करने वाला.

कलश- अमरता और जीवन्मुक्ति का प्रदाता.

पताका- मन की पवित्रता और कलि के भय का नाश करने वाला.

जम्बू फल- धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला मंगलकारी फल.

अर्धचन्द्र- तीनों तापों को हरने वाला और प्रेम-भक्ति बढ़ाने वाला.

शंख- छल-कपट से मुक्ति और बुद्धि का विकास करने वाला.

षट्कोण- षटविकारों (काम, क्रोध आदि) का नाश करने वाला यंत्र.

त्रिकोण- योग की सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक.

गदा- दुष्टों का नाश और धर्म की विजय सुनिश्चित करने वाला.

जीवात्मा- प्रकाशमय चिह्न जो आंतरिक शुद्धता बढ़ाता है.

बिंदु- समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि और पापों का शमन करने वाला.

शक्ति- श्री, शोभा और अटूट संपत्ति का प्रदाता.

सुधा कुंड- अमृतत्व और अमरता का अनुभव कराने वाला.

त्रिवली- कर्म, ज्ञान और उपासना का समन्वय करने वाला वेद रूप.

मीन (मछली) - प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और वशीकरण का प्रतीक.

पूर्ण चन्द्र- मानसिक शांति और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला.

वीणा- प्रभु के यशगान और कला में निपुणता लाने वाला.

वंशी (वेणु)- मन को मोह लेने वाला दिव्य नाद स्वरूप.

धनुष- मृत्यु के भय का निवारण करने वाला.

तूणीर- प्रभु के प्रति सख्य भाव (मित्रता) बढ़ाने वाला.

हंस- विवेक और परम ज्ञान को जागृत करने वाला.

चन्द्रिका- कीर्ति और उज्ज्वल भविष्य का आधार.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)