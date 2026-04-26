Ramayana: स्वर्ग जाने की सीढ़ी और रावण का अंत, जानिए उस महासंकल्प की पूरी कहानी जिसे देवताओं ने भी रोका!

Ramayana Facts: रामायण काल की कई ऐसी रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं. उन्हीं में से एक है- रावण द्वारा स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का प्रयास. एक महापंडित, एक योद्धा और एक ऐसा महात्वाकांक्षी राजा जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती दे दी थी. उसका सपना था- स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, ताकि हर कोई बिना मरे स्वर्ग पहुंच सके. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि महादेव की एक शर्त और रावण की एक छोटी सी गलती ने इतिहास बदल दिया? जानिए रावण की उस अधूरी सीढ़ी की अनसुनी कहानी.

कौन था रावण?

अक्सर हम रावण को सिर्फ एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखते हैं, लेकिन वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान और भगवान शिव का अनन्य भक्त था. उसके पिता ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की, इसलिए उसमें बुद्धि और बाहुबल दोनों का अनोखा मेल था. वह ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था.

रावण क्यों आया स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का विचार?

रावण की महत्वाकांक्षा असीम थी. वह चाहता था कि उसके असुर कुल और प्रियजनों को स्वर्ग जाने के लिए कठिन तपस्या या मृत्यु का इंतजार न करना पड़े. इसलिए उसने ठाना कि वह एक ऐसी भौतिक सीढ़ी बनाएगा, जिससे कोई भी जीवित व्यक्ति सीधे स्वर्ग के सुख भोग सके.

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महादेव ने रावण के सामने रखी असंभव शर्त

रावण ने अपनी इस योजना की सिद्धि के लिए महादेव को तपस्या से प्रसन्न किया. शिव जी ने उसे अनुमति तो दी, लेकिन एक बहुत कठिन शर्त के साथ. रावण के सामने भगवान शिव ने शर्त रखी थी- "यह सीढ़ी तुम्हें सिर्फ एक ही रात में, सूर्योदय से पहले पूरी करनी होगी." रावण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी पूरी मायावी शक्ति निर्माण कार्य में झोंक दी.

कहां मौजूद हैं इन सीढ़ियों के अवशेष?

लोक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार, रावण ने भारत के इन प्रमुख स्थानों पर सीढ़ियों के हिस्से बनाए थे. इनमें हरिद्वार, हिमाचल के सिरमौर जिले का पौड़ी वाला मंदिर और किन्नर कैलाश इत्यादि स्थान शामिल हैं.

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क्यों अधूरा रह गया रावण का सपना?

कथा के अनुसार, रावण बहुत तेज़ी से काम कर रहा था, लेकिन आधी रात बीतते-बीतते वह बुरी तरह थक गया. उसने सोचा कि अभी सुबह होने में वक्त है, तो क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए. जैसे ही उसने आंखें मूंदीं, उसकी गहरी नींद लग गई. जब वह जागा, तो सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी. शर्त टूट गई और स्वर्ग का मार्ग हमेशा के लिए अधूरा रह गया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)