Hanuman Secret Story: हनुमानजी क्यों भूल गए थे वरदान की शक्तियां, किस ऋषि के श्राप से हुआ था ऐसा

Hanuman Secret Story: कहते हैं कि हनुमानजी को आठ प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थीं. ये शक्तियां उन्हें विभिन्न देवी-देवताओं से वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमानजी अपने वरदान की शक्तियों को क्यों भूल गए थे. आइए जानते हैं रामायण में वर्णित पौराणिक कथा के बारे में.
Ramayana Pauranik Katha: हनुमानजी सिर्फ अपने शारीरिक बल के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनके पास देवताओं से प्राप्त अनेक वरदानी और दिव्य शक्तियां भी मौजूद थीं. लेकिन, शास्त्रों की मानें तो एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी इन शक्तियों को भूलकर एक साधारण वानर की तरह जीवन व्यतीत करने लगे. उस दौर में हनुमानजी किष्किंधा में रहते थे. वहां उनके साथ अपने राज्य से निष्कासित सुग्रीव भी रहते थे. माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्रीराम से हनुमानजी का मिलन हुआ. इसी मुलाकात के जरिए हनुमानजी ने श्रीराम को सुग्रीव, जामवंत सहित अन्य वानर योद्धाओं से परिचित कराया, जिससे आगे चलकर वानर सेना का गठन हुआ. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमानजी को वरदान स्वरूप जो शक्तियां मिली थीं, उन्हें वे कैसे भूल गए. आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा.
हनुमानजी अपनी दिव्य शक्तियां क्यों भूल बैठे?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, बचपन में हनुमानजी को कई देवी-देवताओं से अनेक प्रकार के वरदान और अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुए थे. इन शक्तियों के प्रभाव से वे बेहद चंचल और शरारती हो गए थे. वे अक्सर ऋषि-मुनियों के आश्रमों में पहुंचकर उनके बगीचों के फल-फूल खा लेते और तपस्या में लीन साधुओं को परेशान करने लगते थे.
जब उनकी शरारतें बढ़ने लगीं, तो कई ऋषियों ने इसकी शिकायत उनके पिता केसरी से की. माता-पिता ने भी उन्हें समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन हनुमानजी का चंचल स्वभाव नहीं बदला. आखिरकार, अंगिरा और भृगुवंश से संबंधित कुछ ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि वे अपनी असीम शक्तियों और बल को भूल जाएंगे. हालांकि, इस श्राप के साथ यह वरदान भी जुड़ा था कि उचित समय आने पर कोई उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा और वे फिर से सब कुछ स्मरण कर लेंगे.
जामवंतजी ने दिलाई शक्तियों की याद
कहते हैं कि जब प्रभु श्रीराम के नेतृत्व में वानर सेना का गठन हुआ और लंका जाने की योजना बनी, तब समुद्र पार करने का प्रश्न सामने आया. श्रीराम ने यह महत्वपूर्ण काम हनुमानजी को सौंपा, लेकिन अपनी शक्तियों को भूल चुके हनुमानजी ने खुद को इस काम के लायक नहीं समझा. ऐसे समय में जामवंतजी आगे आए. उन्होंने हनुमानजी से लंबा संवाद किया और उनके अद्भुत गुणों, बल, बुद्धि और देवताओं से मिले वरदानों को याद दिलाया. जामवंतजी के शब्दों से हनुमानजी को धीरे-धीरे अपनी शक्तियों का अहसास होने लगा.
शक्तियों का स्मरण होते ही लिया विराट रूप
कहा जाता है कि जैसे ही हनुमानजी को अपनी दिव्य क्षमताओं का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत विराट रूप धारण कर लिया. प्रभु श्रीराम के कार्य को पूरा करने के संकल्प के साथ वे महासागर को लांघने के लिए आकाश के रास्ते उड़ पड़े. यही वह समय था, जिसने आगे चलकर लंका दहन और माता सीता की खोज जैसे महान कार्यों की राह आसान बना दिया.
