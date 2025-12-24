Ramayana: जटायु ने कैसे निभाया दशरथ के प्रति अपना अंतिम वादा? पढ़ें रामायण का दिलचस्प किस्सा

Ramayana Interesting Story: रामायण की गाथा में ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने अपनी भक्ति और बलिदान से अमरता प्राप्त की. इन्हीं में से एक हैं गिद्धराज जटायु. अक्सर लोग जटायु को सिर्फ उस पक्षी के रूप में जानते हैं जिसने रावण से युद्ध किया था, लेकिन उनका अस्तित्व और भगवान राम के परिवार से उनका संबंध कहीं अधिक गहरा था. कहते हैं कि जटायु ने राजा दशरथ से जो वादा किया था, उसे अंतिम क्षण में भी निभाया. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर जटायु ने राजा दशरथ के अंतिम वादा क्या किया था. इस बारे में अक्सर लोग अनजान हैं. ऐसे में आइए रामायण के अनुसार जानते हैं जटायु के जन्म, राजा दशरथ के साथ उनकी अटूट मित्रता और उनके मोक्ष की दिलचस्प कथा.

कौन थे जटायु?

जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं थे. वे दिव्य शक्तियों से संपन्न गरुड़ वंश के महान गिद्ध थे. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके पिता अरुण थे, जो सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं. जटायु भगवान विष्णु के वाहन 'गरुड़' के भतीजे और महान पक्षी 'संपाती' के छोटे भाई थे. उनमें गरुड़ के समान ही अपार बल, तीव्र गति और धार्मिक समझ कूट-कूट कर भरी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

राजा दशरथ और जटायु की अनोखी मित्रता

जटायु और अयोध्या के राजा दशरथ की मित्रता के पीछे एक शौर्यपूर्ण प्रसंग है. कहा जाता है कि एक बार जब राजा दशरथ वन में तपस्या कर रहे थे, तब कुछ मायावी राक्षसों ने उन पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई. बेहद ऊंचाई से जटायु ने राक्षसों की इस कुटिल चाल को देख लिया. दशरथ की रक्षा के लिए जटायु तुरंत वहां पहुंचे और उन राक्षसों का संहार कर दिया. जब राजा दशरथ की तपस्या पूर्ण हुई और उन्हें इस घटना का पता चला, तो वे जटायु के साहस और परोपकार से अत्यंत प्रभावित हुए.

यहीं से दोनों के बीच एक अटूट मित्रता का जन्म हुआ. उन्होंने एक-दूसरे को वचन दिया कि वे संकट के समय एक-दूसरे के परिवार की रक्षा करेंगे. यही कारण था कि जब वनवास के दौरान पंचवटी में श्रीराम की मुलाकात जटायु से हुई, तो जटायु ने गर्व से खुद को उनके पिता का मित्र बताया.

यह भी पढ़ें: ​अमरता का रहस्य! माता सीता के एक वरदान ने कैसे बदल दिया हनुमान जी का भाग्य? जानें पौराणिक कथा

सीता हरण और जटायु का बलिदान

जब रावण छल से माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब जटायु ने अपनी वृद्धावस्था की परवाह किए बिना रावण को ललकारा. उन्होंने रावण से कहा- "मैं दशरथ का मित्र और राम का सेवक हूं, जीते जी मैं सीता को ले जाने नहीं दूँगा." जटायु और रावण के बीच आकाश में भीषण युद्ध हुआ. जटायु ने अपने तीखे पंजों और चोंच से रावण के रथ को नष्ट कर दिया और उसे घायल कर दिया. अंत में, कुटिल रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए. मरणासन्न अवस्था में गिरने के बावजूद जटायु ने तब तक अपने प्राणों को रोक कर रखा, जब तक उन्होंने श्रीराम को रावण की दिशा और सीता हरण की पूरी जानकारी नहीं दे दी.

श्रीराम द्वारा अंतिम संस्कार और मोक्ष

जटायु के बलिदान ने भगवान राम को बेहद भावुक कर दिया. श्रीराम ने जटायु को वही सम्मान दिया जो एक पुत्र अपने पिता को देता है. भगवान राम ने गोदावरी नदी के तट पर स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया और उनका पिंडदान किया. जटायु के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीराम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)