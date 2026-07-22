/कौन था कुंभकर्ण का ताकतवर बेटा कुंभ? जिसने पिता की मौत के बाद श्री राम सेना में मचा दिया था हड़कंप

रामायण के युद्ध में रावण और उसके सेनापतियों की वीरता की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं. लेकिन युद्ध मैदान में कुछ ऐसे भी योद्धा थे, जिनकी ताकत देखकर खुद भगवान राम की सेना हैरान रह गई थी. ऐसा ही एक पराक्रमी योद्धा था कुंभकर्ण का बेटा, जिसका नाम कुंभ था.
अपने विशालकाय और शक्तिशाली पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद कुंभ ने राम सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला था. पिता की मौत के दुख और बदले की आग में जल रहे कुंभ ने युद्ध के मैदान में ऐसा गदर मचाया कि वानर सेना में हड़कंप मच गया था.
कुंभकर्ण युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुका था. अपने पिता के वध की खबर मिलते ही कुंभ क्रोध से भर उठा. उसने तय किया कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा.
उसने रावण से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी और भारी सेना के साथ मैदान में उतर पड़ा. कुंभ न केवल बेहद ताकतवर था, बल्कि गदा युद्ध और धनुर्विद्या में भी बहुत माहिर था. मैदान में आते ही उसने वानर सेना पर भीषण हमला कर दिया.
कुंभ का रूप और उसकी ताकत देखकर वानर सेना में डर का माहौल बन गया. उसने अपनी गदा और बाणों से वानरों पर तबाही बरपाना शुरू कर दिया. नल, नील और अंगद जैसे बड़े बड़े योद्धा भी उसके हमले के आगे टिक नहीं पा रहे थे. कुंभ ने कई प्रमुख वानर सेनापतियों को घायल कर दिया. उसकी गदा के एक एक वार से सैकड़ों वानर धराशायी होने लगे. पूरा युद्ध का मैदान वानरों की चीत्कार से गूंज उठा था.
वानर सेना को खतरे में देखकर सुग्रीव खुद कुंभ से मुकाबला करने आगे आए. दोनों महाबलशाली योद्धाओं के बीच काफी देर तक मल्लयुद्ध और गदा युद्ध चला.
कुंभ की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने राजा सुग्रीव को भी कड़ी टक्कर दी और उन्हें घायल कर दिया. सुग्रीव को भारी संकट में देखकर लक्ष्मण भी युद्ध में कूद पड़े. कुंभ ने लक्ष्मण पर भी बाणों की बौछार कर दी और दोनों के बीच भयानक बाण युद्ध छिड़ गया.
लक्ष्मण और कुंभ के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा. कुंभ के पास कई दिव्यास्त्र थे, जिनका वह लगातार प्रयोग कर रहा था. इसके बाद सुग्रीव अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से कुंभ के सामने आ डटे.
दोनों के बीच आखिरी मुकाबला बेहद रोमांचक और खतरनाक था. सुग्रीव ने कुंभ के प्रहारों को नाकाम करते हुए उस पर जोरदार हमला किया. अंत में वानरराज सुग्रीव की मुष्टिक प्रहार और प्रचंड वार से कुंभ की मृत्यु हो गई. इस तरह रावण की सेना के एक और महान योद्धा का अंत हो गया.
डिस्क्लोमर: यह लेख पौराणिक ग्रंथों और रामायण की प्रचलित कथाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक धार्मिक व सांस्कृतिक पौराणिक जानकारी पहुंचाना है.