Ramayana Story: कुंभकर्ण को कैसे मिला 6 महीने तक सोने का वरदान, किस गलती से हो गया ये अनर्थ!
Advertisement
trendingNow12916918
Hindi Newsधर्म

Ramayana Story: कुंभकर्ण को कैसे मिला 6 महीने तक सोने का वरदान, किस गलती से हो गया ये अनर्थ!

Ramayana Kumbhakarna Story: रामायण में कई ऐसा प्रसंग हैं, जो इंसान की आखें खोल देती हैं. इन्हीं में से एक है कुंभकर्ण को 6 तक सोने वाला वरदान. आइए जानते हैं कि कुंभकर्ण की किस गलती की वजह से उसे 6 महीने तक सोने का वरदान मिल गया.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramayana Story: कुंभकर्ण को कैसे मिला 6 महीने तक सोने का वरदान, किस गलती से हो गया ये अनर्थ!

Ramayana Mythological Story: रामायण की कथाओं में रावण के भाई कुंभकर्ण का भी जिक्र मिलता है. कहा जाता है कि उसका शरीर अत्यधिक बलशाली और विशाल था. वह अद्भुत पराक्रम और शक्ति के लिए जाना जाता था. उसमें एक विशेषता थी कि वह 6 महीने महीने सोता था और 6 महीने जागता था. हालांकि, उसकी इस विशेषता के पीछे इंद्र देव का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान कैसे और किससे प्राप्त हुआ. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का वरदान कैसे मिला और किस गलती की वजह से ये अनर्थ हो गया.

कैसे मिला कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान?

एक बार कुंभकर्ण भी अपने भाइयों की तरह कठोर तपस्या में लीन हुआ था. उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने का अवसर दिया. कुंभकर्ण बल और सामर्थ्य में इतना प्रबल था कि वह देवताओं पर शासन करने की इच्छा रखता था. उसका विचार था कि वह "इंद्रासन" यानी देवराज इंद्र का सिंहासन मांगे और देवताओं पर अधिकार कर ले.

Add Zee News as a Preferred Source

वरदान मांगते वक्त हुई बड़ी चूक

पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार, जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा, तब देवताओं को यह भय सताने लगा कि यदि इसे "इंद्रासन" मिल गया, तो वह तीनों लोकों में अजेय हो जाएगा. तब देवी सरस्वती ने उसकी जिह्वा पर प्रभाव डाल दिया. परिणामस्वरूप, वह "इंद्रासन" की जगह "निद्रासन" बोल बैठा. "निद्रासन" का अर्थ होता है- नींद का आसन. ऐसे में कुंभकर्ण को राजसिंहासन के स्थान पर गहरी नींद का वरदान प्राप्त हो गया.

कुंभकर्ण को मिला अनोखा वरदान

भगवान ब्रह्मा ने घोषणा की कि अब कुंभकर्ण हर बार छह महीने तक सोएगा और फिर सिर्फ छह महीने जाग सकेगा. इस तरह वह साल का आधा समय गहरी निद्रा में और आधा समय जागृत अवस्था में बिताने लगा.

यह भी पढ़ें: रामायण युद्ध के बाद उस राक्षसी त्रिजटा का क्या हुआ? जिसने निभाया था माता सीता का साथ

वरदान का प्रभाव और परिणाम

कुंभकर्ण की यह स्थिति उसके लिए वरदान कम और अभिशाप ज्यादा सिद्ध हुई. वह जब सो जाता, तो रावण समेत पूरे राक्षस कुल के लिए बेकार हो जाता. उसकी अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता के बावजूद वह निरंतर कार्य नहीं कर पाता था. कहते हैं कि राम-रावण युद्ध के दौरान भी उसे जगाने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

mythological story

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;