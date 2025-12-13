Ramayana: रामायण में ताड़का का क्या था असली रूप, क्यों मिला उसे राक्षसी बनने का श्राप

Ramayana Mythological Story: रामायण में अनेक ऐसे पात्र मिलते हैं, जिनका उल्लेख सिर्फ उनके बल, पराक्रम या बुराई के कारण नहीं किया गया है, बल्कि इसलिए किया गया है क्योंकि उनके जीवन और कर्मों के पीछे गहरा उद्देश्य छिपा है. रामायण की कुछ कथाएं हमें जीवन का संदेश देती हैं, तो कुछ कर्म और परिणाम के अटूट संबंध को दर्शाती हैं. ताड़का का पात्र भी इसी श्रेणी में आता है. ताड़का रामायण की एक महत्वपूर्ण पात्र मानी जाती है, क्योंकि वह पहली राक्षसी थी, जिसका वध भगवान श्रीराम ने किया था. प्रभु राम के हाथों किसी का वध होना साधारण घटना नहीं मानी जाती, क्योंकि यह मोक्ष का द्वार खोलता है. ऐसे में आइए जानते हैं ताड़का के जीवन से जुड़ी वह कथा, जिसने एक सुंदर यक्षिणी को भयावह राक्षसी में बदल दिया.

यक्षिणी से राक्षसी बनने की कहानी

रामायण के अनुसार ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी. वह अपने मूल स्वरूप में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पुण्यात्मा यक्षिणी थी. वह यक्षराज सुकेतु की पुत्री और बलशाली राक्षस सुबाहु की पत्नी थी. ताड़का को अपार शक्ति का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उसका प्रभाव व्यापक था.

Add Zee News as a Preferred Source

कथा के अनुसार एक बार ताड़का के पति सुबाहु ने महर्षि अगस्त्य पर आक्रमण कर दिया. अपनी तपस्या और दिव्य शक्ति के बल पर ऋषि अगस्त्य ने सुबाहु का संहार कर दिया. पति की मृत्यु से व्यथित और क्रोधित ताड़का ने भी अगस्त्य मुनि पर आक्रमण करने का प्रयास किया. ताड़का के इस हिंसक आचरण से क्रुद्ध होकर महर्षि अगस्त्य ने उसे श्राप दे दिया कि वह अपनी यक्ष योनि खोकर कुरूप, उग्र और हिंसक राक्षसी में बदल जाएगी.

ऋषि के श्राप का प्रभाव तत्काल दिखाई देने लगा. ताड़का का सौम्य स्वरूप विकृत हो गया और उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर बन गया. वह घने जंगलों में रहने लगी और भय का कारण बन गई. यही वजह है कि रामायण में ताड़का का वर्णन एक भयानक राक्षसी के रूप में किया गया है.

यह भी पढ़ें: मां लक्ष्मी को भी एक बार होना पड़ा था कंगाल! दिलचस्प है श्राप से जुड़ी ये पौराणिक कथा

ताड़का वध की कथा

श्राप के बाद ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर वन क्षेत्रों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया. ऋषि-मुनियों के यज्ञों में बाधा उत्पन्न करना और तपस्वियों को कष्ट देना उसका उद्देश्य बन गया. महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में भी ताड़का और मारीच बार-बार विघ्न डालते थे. तब महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या के राजा दशरथ से सहायता मांगी और भगवान श्रीराम तथा लक्ष्मण को अपने साथ ले गए।.उस समय श्रीराम की आयु मजह 16 साल थी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया. बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद ताड़का का अंत श्रीराम के हाथों हुआ. यह भगवान राम का पहला राक्षस-वध था, जिसने उन्हें धर्म की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)