Ramayana: मां के गर्भ से नहीं हुआ था बाली और सुग्रीव का जन्म, चौंकाने वाली है दोनों की उत्पत्ति की कथा

Ramayana Mythology Story: रामायण की कथा में कई ऐसे पात्र आते हैं, जिनकी भूमिका केवल घटनाओं को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे जीवन-दर्शन और आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं. इन्हीं में दो महत्त्वपूर्ण पात्र हैं- सुग्रीव और बाली. दोनों भाई वानर जाति के वीर योद्धा थे. बाली अपनी अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जबकि सुग्रीव नीति और धर्मप्रियता के प्रतीक माने गए. रामायण के इन दोनों पात्रों की उत्पति की कथा बेहद रहस्यमयी है. आइए जानते है कि आखिर सुग्रीव और बाली का जन्म कैसे हुआ था और इससे जुड़ी शास्त्रों में पौराणिक कथा क्या है.

जन्म की रहस्यमयी कथा

रामायण के उत्तरकांड और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, बाली और सुग्रीव का जन्म साधारण नहीं था. एक बार वानरराज ऋक्षराज ब्रह्मा जी के श्राप से ग्रस्त सरोवर में स्नान करने गए. जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, उनका रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया. उसी समय रास्ते से गुजर रहे इंद्रदेव और सूर्यदेव उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए. इंद्र की दृष्टि उसके केशों पर पड़ी और वहां से बाली का जन्म हुआ. सूर्य की दृष्टि उसकी गर्दन पर पड़ी और वहां से सुग्रीव उत्पन्न हुए. इस घटना के बाद से ही बाली को इंद्रपुत्र और सुग्रीव को सूर्यपुत्र कहा गया. बाद में ऋक्षराज फिर से वानर रूप में लौट आए और दोनों भाइयों का पालन-पोषण किया.

बाली और सुग्रीव के गुण

समय बीतने के साथ दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी विशेषताओं से ख्याति अर्जित की. बाली अपार बल और पराक्रम का प्रतीक था. उसकी शक्ति का यह विशेष गुण था कि युद्ध में वह सामने वाले योद्धा की आधी ताकत स्वयं खींच लेता था. इसी कारण उसे कोई पराजित नहीं कर पाता था. इंद्रदेव ने उसे एक दिव्य स्वर्ण हार भी प्रदान किया था. जबकि, सुग्रीव नीति, बुद्धिमत्ता और धर्मप्रियता के प्रतीक माने जाते हैं. सूर्यदेव ने उसे सबसे बड़ा वरदान हनुमान जी के रूप में दिया, जो उसके सच्चे मित्र और रक्षक बने. ऋष्यमूक पर्वत पर दोनों भाइयों ने निवास किया और यहीं से किष्किन्धा राज्य की स्थापना की.

बाली का वध

बाली और सुग्रीव का रूप एक-दूसरे से मिलता-जुलता था. इसलिए जब दोनों आमने-सामने युद्धरत हुए, तो श्रीराम ने सुग्रीव के गले में माला पहनाई ताकि पहचान हो सके. युद्ध के समय भगवान राम ने पेड़ के पीछे से बाण चलाकर बाली को घायल कर दिया. बाली ने इस पर राम से छल का आरोप लगाया. तब प्रभु राम ने समझाया - “हे बाली! तुमने अपने भाई की पत्नी का हरण किया और अधर्म का मार्ग अपनाया. नीति और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को राज्य का अधिकार नहीं.” राम के वचन सुनकर बाली शांत हो गया और अपने पुत्र अंगद को श्रीराम की शरण में सौंप दिया.

