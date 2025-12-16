Ramayana: लोमश ऋषि का श्राप और महादेव की कृपा, कैसे 'काकभुशुण्डि' बने इच्छा-मृत्यु के स्वामी?

Kakbhushundi Katha: रामायण में कई ऐसे दिव्य पात्रों का वर्णन है जो काल की सीमाओं से परे हैं. इन्हीं में से एक अत्यंत विलक्षण और रहस्यमयी पात्र हैं- काकभुशुण्डि जी. श्रीरामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके दिव्य स्वरूप और ज्ञान का विस्तार से वर्णन किया है. काकभुशुण्डि जी का स्वरूप कौवे जैसा है, लेकिन उनकी चेतना साक्षात् ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण है. कहा जाता है कि काकभुशुण्डि गरुड़ महाराज के गुरु और इच्छा-मृत्यु के स्वामी हैं. महाभारत में इनसे जुड़ी कई रहस्यमयी कथाओं का जिक्र किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि काकभुशुण्डि कौन थे और वे इच्छा मृत्यु के स्वामी कैसे बने.

कौन थे काकभुशुण्डि और कैसे मिला कौआ रूप?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, काकभुशुण्डि अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण थे. वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन अभिमानवश उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया था. इस अपराध के कारण उन्हें लोमश ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें कौवे (काक) का शरीर प्राप्त हुआ. हालांकि, काक रूप धारण करने के बाद उनकी अंतरात्मा पूरी तरह रामभक्ति में लीन हो गई. उन्होंने इस रूप को प्रभु की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार किया और युगों-युगों तक नील पर्वत पर रहकर रामकथा का रसपान और वाचन करते रहे. उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं पक्षीराज गरुड़ भी शंका के समाधान के लिए उनके पास पहुंचे थे.

जब गरुड़ देव का संदेह हुआ दूर

रामायण के अनुसार, जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध लिया था, तब गरुड़ देव ने उन्हें मुक्त कराया. उस समय गरुड़ के मन में शंका उत्पन्न हुई कि जो स्वयं नागपाश में बंध जाए, वह साक्षात् परमेश्वर कैसे हो सकता है? तब महादेव के निर्देश पर गरुड़ देव काकभुशुण्डि जी के पास पहुंचे. काकभुशुण्डि जी ने उन्हें रामकथा सुनाकर यह बोध कराया कि प्रभु की लीलाएं तर्क से परे हैं.

महादेव की प्रसन्नता और इच्छा-मृत्यु का वरदान

काकभुशुण्डि जी की रामकथा इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली होती थी कि स्वयं देवाधिदेव महादेव भी वेश बदलकर उनकी कथा सुनने आते थे. उनकी निष्काम भक्ति, अपार ज्ञान और समर्पण देख भगवान शिव अत्यंत अभिभूत हुए. महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा- "तुम्हारी भक्ति अचल है और काल भी तुम्हें छू नहीं कर पाएगा. मैं तुम्हें इच्छा-मृत्यु का वरदान देता हूं." कहते हैं कि इस वरदान के कारण काकभुशुण्डि जी कालजयी बन गए. वे जब तक चाहें, इस नश्वर संसार में रहकर राम नाम का प्रचार कर सकते हैं. मान्यता है कि उन्होंने अब तक 11 बार रामायण की घटनाओं को अपनी आंखों से घटित होते देखा है.

