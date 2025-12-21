Ramayana: जब खुद माता चामुंडा कर रही थीं रावण की रक्षा, तब कैसे हनुमानजी ने जला डाली सोने की लंका? ये है रहस्य

Ramayana Pauranik Katha: रामायण काल में रावण की लंका को अजेय माना जाता था. इसके पीछे सिर्फ रावण की विशाल सेना या सोने की दीवारें ही नहीं थीं, बल्कि लंका को प्राप्त वह दैवीय सुरक्षा कवच भी था, जिसको रावण ने अपनी कठोर तपस्या से हासिल किया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, लंका के द्वार की सुरक्षा स्वयं माता चामुंडा (मां काली का उग्र रूप) कर रही थीं. ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस नगरी की रक्षा साक्षात देवी कर रही हों, वहां हनुमान जी ने न सिर्फ प्रवेश किया बल्कि उसे भस्म भी कर दिया. आइए जानते हैं धर्म ग्रंथों में वर्णित लंका दहन से जुड़े रहस्यों के बारे में.

लंका दहन का रहस्य

रावण सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि वेदों का ज्ञाता और एक उच्च कोटि का तांत्रिक भी था. अपनी तांत्रिक सिद्धियों के बल पर उसने कई उग्र शक्तियों को लंका की सुरक्षा में नियुक्त किया था. मां चामुंडा, जिन्हें बुराई का अंत करने वाली देवी माना जाता है, रावण की भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर लंका के अदृश्य तांत्रिक कवच की रक्षा कर रही थीं. जब तक देवी वहां मौजूद थीं, किसी भी देवता या दानव के लिए लंका में प्रवेश करना असंभव था.

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमान जी का देवी चामुंडा से मिलन

जब पवनपुत्र हनुमान माता सीता की खोज में समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, तो उनका सामना लंका की सुरक्षा करने वाली इन दिव्य शक्तियों से हुआ. हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव के अंशावतार थे. ऐसे में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे, तब देवी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. पौराणिक कथा के अनुसार, जब हनुमान जी और देवी का सामना हुआ, तब बजरंगबली ने अपना परिचय भगवान श्रीराम के दूत के रूप में दिया. हनुमान जी के दिव्य तेज को देखकर देवी चकित रह गईं.

क्यों मां चामुंडा ने लंका का त्याग किया?

देवी चामुंडा का मूल स्वभाव अधर्म का विनाश करना है. रावण ने उन्हें अपनी तपस्या से सुरक्षा के लिए विवश तो कर लिया था, लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें रावण के अधर्म (माता सीता के हरण) की याद दिलाई, तो देवी को सत्य का आभास हुआ. देवी चामुंडा ने जान लिया कि रावण के पाप का घड़ा भर चुका है और हनुमान जी का आगमन लंका के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत है.

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों ब्रह्मा को शतरूपा के लिए धारण करने पड़े थे 5 मुख? जानिए 100 रूपों वाली देवी का रहस्य

सुरक्षा कवच का हटना

हनुमान जी के पवित्र उद्देश्य को जानकर मां चामुंडा ने लंका की रक्षा का भार त्यागने का निर्णय लिया. मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी द्वारा लंकिनी (लंका की रखवाली करने वाली राक्षसी) को परास्त करना और देवी शक्तियों का वहां से प्रस्थान करना, लंका के पतन की पहली सीढ़ी थी.

तांत्रिक कवच का टूटना और लंका दहन

जैसे ही मां चामुंडा ने लंका की अदृश्य सीमा को छोड़ा, रावण का वह अभेद्य तांत्रिक कवच छिन्न-भिन्न हो गया. इसके बाद ही हनुमान जी के लिए लंका में उथल-पुथल मचाना और आखिरकार उसे जलाना संभव हो पाया. देवी के जाने के साथ ही लंका की 'श्री' (लक्ष्मी और शोभा) भी समाप्त हो गई थी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)