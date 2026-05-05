Ramayana Facts: समुद्र लांघते समय हनुमान जी ने राम की अंगूठी को सुरक्षित कैसे रखा? हाथ में क्यों नहीं पकड़ी थी रिंग, जानिए असली वजह!

Ramayana Pauranik Katha: रामायण की कथाओं में भक्ति और बुद्धि के कई उदाहरण मिलते हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं. इन्ही में से एक प्रसंग है हनुमान जी का माता सीता की खोज में लंका प्रस्थान करना. अक्सर लोगों के मन में यह सवाला होता है कि जब हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए, तो उन्होंने प्रभु श्रीराम द्वारा दी गई पहचान की अंगूठी को सुरक्षित रखने के लिए कहां रखा था? ऐसे में अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े इस दिलचस्प प्रसंग से अनजान हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु की मुद्रिका (अंगूठी) को कहां रखा था.

हनुमान जी को क्यों दी गई थी अंगूठी

रामायण के मुताबिक, जब वानर सेना माता सीता की खोज में निकली, तब प्रभु श्रीराम ने हनुमान जी की योग्यता पर पूर्ण विश्वास करते हुए उन्हें अपनी राम-नाम अंकित अंगूठी भेंट की. यह अंगूठी मात्र एक आभूषण नहीं थी, बल्कि माता सीता के लिए एक अटूट विश्वास का प्रमाण थी, ताकि वे पहचान सकें कि हनुमान जी कोई मायावी राक्षस नहीं बल्कि स्वयं उनके प्रभु के अनन्य भक्त और दूत हैं.

समुद्र पार करते वक्त हनुमान जी ने कहां रखी थी अंगूठी

हनुमान जी जानते थे कि समुद्र पार करने की यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी. रास्ते में तेज हवाएं, विशाल लहरें और राक्षसों का सामना करना पड़ सकता था. ऐसे में अंगूठी के खोने या गिरने का भय न रहे, इसलिए अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए हनुमान जी ने उस अनमोल मुद्रिका को अपने मुख में सुरक्षित रख लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रामचरितमानस में है अंगूठी का प्रसंग

इस प्रसंग का प्रमाण धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है. गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में इसका वर्णन करते हुए लिखा है- “हनुमान तेहि समय मुद्रिका दीन्हि, मुख महुं राखि कपि गवनु कीन्हि.” यानी, हनुमान जी ने प्रभु से अंगूठी प्राप्त की और उसे अपने मुख में दबाकर लंका की ओर प्रस्थान किया. यह उनके समर्पण की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने प्रभु की निशानी को अपने शरीर के सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान पर रखा.

यह भी पढ़ें: माता सीता की खोज में लंका क्यों नहीं जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

जब अंगूठी देख भावुक हो गईं थी माता सीता

कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में शोक-मग्न माता सीता को देखा, तब उन्होंने वही मुद्रिका माता के सामने डाली. उस अंगूठी को देखते ही माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्हें विश्वास हो गया कि उनके दुखों का अंत नजदीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)